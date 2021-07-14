В Пакистане подорвался автобус с китайскими инженерами: множество жертв (ФОТО)

В пакистанском округе Верхний Кохистан был подорван автобус. Об этом сообщает издание "Синьхуа".

В Пакистане взорвался автобус с китайцами. Фото: из открытых источников

Как стало известно, на момент происшествия в транспорте находились китайские инженеры. Автобус перевозил их для строительства дамбы гидроэлектростанции в городе Дасу.

По данным издания, в результате происшествия погибло по меньшей мере 10 человек и еще 39 получили ранения. Потерпевшие были госпитализированы прибывшими на место происшествия медиками. Некоторые из них находятся в критическом состоянии.

На данный момент официально причина взрыва не сообщается.

Как сообщает издание India Today, после взрыва транспортное средство упало в овраг и сильно повредилось. Китайский инженер и пакистанский солдат были объявлены пропавшими без вести.

Фото: India Today





Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Боливии пассажирский автобус упал со склона. Транспортное средство направлялось в столицу страны. По меньшей мере 34 человека погибли, еще 10 были ранены. Все пострадавшие были доставлены в ближайшие медицинские учреждения прибывшими на место происшествия медиками. Известно, что некоторые из них находятся в критическом состоянии. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" также информировал о том, что в Испании неподалеку от города Сотогранде потерпел крушение вертолет таможенной службы. Он упал в воду, когда оказывал содействие катеру, преследовавшему торговцев наркотикам. На борту вертолета находилось трое человек. В результате происшествия погиб один член экипажа летательного аппарата, еще двое были спасены.





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