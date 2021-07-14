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Главная Новости Мир Азия В Пакистане подорвался автобус с китайскими инженерами: множество жертв (ФОТО)
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В Пакистане подорвался автобус с китайскими инженерами: множество жертв (ФОТО)

Автобус перевозил инженеров для строительства дамбы

сегодня, 14:56
Автор:

Денис Подставной

В пакистанском округе Верхний Кохистан был подорван автобус. Об этом сообщает издание "Синьхуа". 

В Пакистане подорвался автобус с китайскими инженерами: множество жертв (ФОТО)

В Пакистане взорвался автобус с китайцами. Фото: из открытых источников

Как стало известно, на момент происшествия в транспорте находились китайские инженеры. Автобус перевозил их для строительства  дамбы гидроэлектростанции в городе Дасу. 

По данным издания, в результате происшествия погибло по меньшей мере 10 человек и еще 39 получили ранения. Потерпевшие были госпитализированы прибывшими на место происшествия медиками. Некоторые из них находятся в критическом состоянии. 

На данный момент официально причина взрыва не сообщается. 

Как сообщает издание India Today, после взрыва транспортное средство упало в овраг и сильно повредилось. Китайский инженер и пакистанский солдат были объявлены пропавшими без вести. 

Фото: India Today

В Пакистане подорвался автобус с китайскими инженерами: множество жертв (ФОТО) - фото 2

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Боливии пассажирский автобус упал со склона. Транспортное средство направлялось в столицу страны. По меньшей мере 34 человека погибли, еще 10 были ранены. Все пострадавшие были доставлены в ближайшие медицинские учреждения прибывшими на место происшествия медиками. Известно, что некоторые из них находятся в критическом состоянии. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также портал "Комментарии" также информировал о том, что в Испании неподалеку от города Сотогранде потерпел крушение вертолет таможенной службы. Он упал в воду, когда оказывал содействие катеру, преследовавшему торговцев наркотикам. На борту вертолета находилось трое человек. В результате происшествия погиб один член экипажа летательного аппарата, еще двое были спасены. 



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Источник: http://www.xinhuanet.com/english/2021-07/14/c_1310060538.htm
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