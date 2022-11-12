США обрели новых союзников против азиатского врага

Президент США Джо Байден и лидеры Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) официально объявили в субботу о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве", отмечая важность участия США в регионе, в условиях роста могущества Китая.

Джо Байден и лидер Камбоджи на встрече АСЕАН. Фото: из открытых источников

Между США и Китаем постоянно растет напряжение. Недавно американцы поймали китайских технологических шпионов. Несмотря на это, Си Цзиньпин заявил, что Китай в будущем опередит США технологически. Кроме того, США настаивают на независимости Тайваня, в то время как Китай хочет сделать островную страну частью своего тоталитарного строя.

Такие действия Китая усугубляют беспокойство в других странах азиатского региона, особенно после нападения России на Украину. Действия Путина подтвердили, что авторитарные лидеры могут начать бессмысленную войну. Таким образом, противник Китая США и лидеры Ассоциации государств Юго-Восточной Азии усиливают экономическое и политическое сотрудничество.

"Вместе мы решим самые большие проблемы нашего времени", — сообщил президент США Джо Байден по приезде в Камбоджу.

Несмотря на то, что Китай является крупнейшим партнером АСЕАН, он заявляет территориальные претензии ряду членов азиатской организации: Брунея, Малайзии, Филиппин и Вьетнама.

Белый дом подготовил список новых инициатив для саммита США-АСЕАН. Международная экономическая и политическая организация АСЕАН была создана в 1967 году. По состоянию на 2022 г. она состоит из 10 стран: Камбоджа, Индонезия, Лаос, Мьянма, Сингапур, Малайзия, Таиланд, Филиппины, Вьетнам, Бруней.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Пентагон отказался от своего мощного атомного оружия.

Также "Комментарии" писали о выступлении Байдена на климатическом саммите, где президент США упомянул об Украине.

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