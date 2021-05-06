Локдаун в Египте: что и когда закроют

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Таисия Ерохина
С сегодняшнего
дня, 6 мая, в Египте начался двухнедельный локдаун из-за эпидемии коронавируса.
Об этом передает Reuters.
Египет. Фото из открытых источников
Как сообщил
премьер-министр Египта Мостафа Мадбули, будут закрыты магазины, торговые центры
и рестораны. В этот же период запрещено проводить массовые мероприятия и
концерты. А еще решено закрыть на несколько дней — с 12 по 16 мая – пляжи и
парки.
По мнению власти,
такие карантинные меры должны сдержать распространение коронавируса. Кроме того,
правительство учитывает, что в Египте продолжается празднование священного для
мусульман Рамадана.
Сообщается, что в
последние недели число новых случаев коронавируса в Египте неуклонно растет. В правительстве
объясняют подъем динамики тем, что семьи встречаются во время Рамадана –
инфекция распространяется среди населения.
По словам
Мадбули, египтяне не полностью соблюдают эпидемиологические меры.
Усиление карантинных
мер в Египте продлится до 20 мая 2021 года.
Напомним, власть
Турции усиливает локдаун. Новые ограничения будут действовать уже с
завтрашнего дня, 7 мая. Более ужесточенные карантинные ограничения вступают в
силу в связи со стремительным распространением коронавируса. В турецких
магазинах смогут продавать только основные продукты и средства гигиены.
Как сообщал
портал "Комментарии" ранее, впервые за несколько последних недель карантинное
зонирование в Украине действительно показывает позитивную динамику насчет
количества ковидных больных. Общая статистика свидетельствует, что в нашей
стране остается
лишь три региона, находящихся в "красной" карантинной зоне.
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