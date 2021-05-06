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Главная Новости Мир Ближний Восток Локдаун в Египте: что и когда закроют
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Локдаун в Египте: что и когда закроют

В Египте введен ужесточенный карантин на две недели

сегодня, 11:38
Автор:

Таисия Ерохина

С сегодняшнего дня, 6 мая, в Египте начался двухнедельный локдаун из-за эпидемии коронавируса. Об этом передает Reuters.

Локдаун в Египте: что и когда закроют

Египет. Фото из открытых источников

Как сообщил премьер-министр Египта Мостафа Мадбули, будут закрыты магазины, торговые центры и рестораны. В этот же период запрещено проводить массовые мероприятия и концерты. А еще решено закрыть на несколько дней — с 12 по 16 мая – пляжи и парки.

По мнению власти, такие карантинные меры должны сдержать распространение коронавируса. Кроме того, правительство учитывает, что в Египте продолжается празднование священного для мусульман Рамадана.

Сообщается, что в последние недели число новых случаев коронавируса в Египте неуклонно растет. В правительстве объясняют подъем динамики тем, что семьи встречаются во время Рамадана – инфекция распространяется среди населения.

По словам Мадбули, египтяне не полностью соблюдают эпидемиологические меры.

Усиление карантинных мер в Египте продлится до 20 мая 2021 года.

Напомним, власть Турции усиливает локдаун. Новые ограничения будут действовать уже с завтрашнего дня, 7 мая. Более ужесточенные карантинные ограничения вступают в силу в связи со стремительным распространением коронавируса. В турецких магазинах смогут продавать только основные продукты и средства гигиены.

Как сообщал портал "Комментарии" ранее, впервые за несколько последних недель карантинное зонирование в Украине действительно показывает позитивную динамику насчет количества ковидных больных. Общая статистика свидетельствует, что в нашей стране остается лишь три региона, находящихся в "красной" карантинной зоне.


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Источник: https://www.reuters.com/world/africa/egypt-close-stores-restaurants-2-weeks-curb-coronavirus-pm-2021-05-05/
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