logo

BTC/USD

27288.44

ETH/USD

1783.85

LTC/USD

84.61

USD/UAH

38.60

EUR/UAH

40.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Азия Страна, продающая больше всего нефти, начала покупать топливо в России
commentss НОВОСТИ Все новости

Страна, продающая больше всего нефти, начала покупать топливо в России

Страна с Аравийского полуострова импортировала рекордное количество российского дизельного горючего.

сегодня, 21:35
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Несмотря на то, что у Саудовской Аравии большие запасы нефти и экспортирует этот ресурс другим странам, с начала марта арабская страна увеличила импорт российского дизельного топлива. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bloomberg.

Страна, продающая больше всего нефти, начала покупать топливо в России

Саудовская Аравия увеличила импорт российского топлива Фото из открытых источников

Саудовская Аравия поставляет на международный рынок самое большое количество нефти и нефтепродуктов. Однако по исследованию Kpler в первые 10 дней марта сауды импортировали из Российской Федерации почти 2,5 млн. баррелей дизельного топлива. Bloomberg утверждает, что это значительно больше, чем за шесть предыдущих лет.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Страна, продающая больше всего нефти, начала покупать топливо в России - фото 2

После полномасштабного вторжения в Украину ЕС отказался покупать российскую нефть и нефтепродукты. Также европейское сообщество ввело ограничение на максимальную цену на российскую нефть. Таким образом, Россия начала искать другие страны, чтобы продать свою нефть, такие как Китай и Индия. Однако оказалось, что это не единственные страны, увеличившие поставки топлива из России. В последние месяцы такие страны, как Бразилия, Турция, Тунис, Марокко и Саудовская Аравия, также получили значительные поставки энергоресурсов из РФ.

"Это выгодная торговля", — сказал руководитель отдела нефтеперерабатывающих продуктов Facts Global Energy Юджин Линделл.

Таким образом, страны, которые имеют значительные запасы нефтепродуктов, покупают их у России по низким ценам, а затем продают другим странам с наценкой, в том числе и в Европу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что названа страна, в которой регистрируют российские компании для обхода санкций.

Также "Комментарии" писали, что из-за санкций россияне массово ищут товары в других странах.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-03-17/top-oil-exporter-saudi-arabia-loads-up-on-russian-diesel
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!