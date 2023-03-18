Страна, продающая больше всего нефти, начала покупать топливо в России

Несмотря на то, что у Саудовской Аравии большие запасы нефти и экспортирует этот ресурс другим странам, с начала марта арабская страна увеличила импорт российского дизельного топлива. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bloomberg.

Саудовская Аравия увеличила импорт российского топлива Фото из открытых источников

Саудовская Аравия поставляет на международный рынок самое большое количество нефти и нефтепродуктов. Однако по исследованию Kpler в первые 10 дней марта сауды импортировали из Российской Федерации почти 2,5 млн. баррелей дизельного топлива. Bloomberg утверждает, что это значительно больше, чем за шесть предыдущих лет.

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После полномасштабного вторжения в Украину ЕС отказался покупать российскую нефть и нефтепродукты. Также европейское сообщество ввело ограничение на максимальную цену на российскую нефть. Таким образом, Россия начала искать другие страны, чтобы продать свою нефть, такие как Китай и Индия. Однако оказалось, что это не единственные страны, увеличившие поставки топлива из России. В последние месяцы такие страны, как Бразилия, Турция, Тунис, Марокко и Саудовская Аравия, также получили значительные поставки энергоресурсов из РФ.

"Это выгодная торговля", — сказал руководитель отдела нефтеперерабатывающих продуктов Facts Global Energy Юджин Линделл.

Таким образом, страны, которые имеют значительные запасы нефтепродуктов, покупают их у России по низким ценам, а затем продают другим странам с наценкой, в том числе и в Европу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что названа страна, в которой регистрируют российские компании для обхода санкций.

Также "Комментарии" писали, что из-за санкций россияне массово ищут товары в других странах.