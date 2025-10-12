Стрельба на границе: Пакистан и Афганистан опубликовали новые заявления

На границе между Пакистаном и Афганистаном разразился масштабный вооруженный конфликт. 11 октября начались боевые действия, продолжавшиеся несколько часов, после чего правительство Пакистана и контролирующие Афганистан талибы выступили с резкими взаимными обвинениями.

Линия Дюранда, разделяющая Афганистан и Пакистан

Реакция Афганистана

Министерство обороны Афганистана заявило, что боевые действия завершились 12 октября в полночь по местному времени. Талибы подчеркнули, что их действия являлись "ответом на неоднократные нарушения воздушного пространства Пакистаном".

"Минувшей ночью вооруженные силы Исламского Эмирата в ответ на неоднократные нарушения Пакистаном Афганистана и авиаудары по нашей территории провели вдоль линии Дюранда успешные операции против пакистанских сил безопасности. Эти действия завершились в двенадцать часов ночи. Если противоположная сторона вновь нарушит воздушное пространство Афганистана, наши вооруженные силы готовы защищать государственный суверенитет и ответят", — говорится в заявлении Минобороны Афганистана.

Реакция Пакистана

Пакистан обвинил Афганистан в непровоцированном обстреле мирных жителей. Федеральный министр внутренних дел Пакистана Мохсин Накви подверг резкой критике действия талибов и заявил о "вопиющем нарушении международного права".

"Смелые силы Пакистана, дав скорый и эффективный ответ, доказали, что никакие провокации не будут терпеть. Ткань игры огня и крови, в которую играет Афганистан, похожа на нашего вечного врага. Народ Пакистана стоит, как свинцовая стена, рядом с храбрыми вооруженными силами. Афганистану также будет дан достойный ответ, как и Индии", — сказал Накви.

Военный конфликт Афганистана и Пакистана

Бои начались 11 октября после того, как афганская сторона обвинила Пакистан в нанесении авиаударов по своей территории, совершенных несколько дней до того. По данным афганских СМИ, эти удары могли быть направлены против якобы скрывающегося в Кабуле лидера группировки "Техрик-и-Талибан Пакистан" (ТТП).

В ответ боевики "Талибана" атаковали пакистанские военные посты вдоль линии Дюранда — границы между двумя государствами. В частности, столкновения были зафиксированы сразу в восьми провинциях: Гильменд, Кандагар, Хост, Пактия, Пактика, Нангархар, Забуль и Кунар.

