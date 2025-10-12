Стрельба на границе: Пакистан и Афганистан опубликовали новые заявления

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
На границе между Пакистаном и Афганистаном разразился масштабный вооруженный конфликт. 11 октября начались боевые действия, продолжавшиеся несколько часов, после чего правительство Пакистана и контролирующие Афганистан талибы выступили с резкими взаимными обвинениями.
Линия Дюранда, разделяющая Афганистан и Пакистан
Министерство обороны Афганистана заявило, что боевые действия завершились 12 октября в полночь по местному времени. Талибы подчеркнули, что их действия являлись "ответом на неоднократные нарушения воздушного пространства Пакистаном".
Пакистан обвинил Афганистан в непровоцированном обстреле мирных жителей. Федеральный министр внутренних дел Пакистана Мохсин Накви подверг резкой критике действия талибов и заявил о "вопиющем нарушении международного права".
Бои начались 11 октября после того, как афганская сторона обвинила Пакистан в нанесении авиаударов по своей территории, совершенных несколько дней до того. По данным афганских СМИ, эти удары могли быть направлены против якобы скрывающегося в Кабуле лидера группировки "Техрик-и-Талибан Пакистан" (ТТП).
В ответ боевики "Талибана" атаковали пакистанские военные посты вдоль линии Дюранда — границы между двумя государствами. В частности, столкновения были зафиксированы сразу в восьми провинциях: Гильменд, Кандагар, Хост, Пактия, Пактика, Нангархар, Забуль и Кунар.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о начале военного конфликта между Афганистаном и Пакистаном.
Также "Комментарии" писали о том, возможна ли большая война между Индией и Пакистаном.