Стрілянина на кордоні: Пакистан та Афганістан опублікували нові заяви

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
На кордоні між Пакистаном і Афганістаном спалахнув масштабний збройний конфлікт. 11 жовтня розпочалися бойові дії, які тривали кілька годин, після чого уряд Пакистану та таліби, які контролюють Афганістан, виступили з різкими взаємними звинуваченнями.
Лінія Дюранда, яка розділяє Афганістан та Пакистан
Міністерство оборони Афганістану заявило, що бойові дії завершилися 12 жовтня опівночі за місцевим часом. Таліби наголосили, що їхні дії були "відповіддю на неодноразові порушення повітряного простору Пакистаном".
Пакистан звинуватив Афганістан у неспровокованому обстрілі мирних жителів. Федеральний міністр внутрішніх справ Пакистану Мохсін Накві різко розкритикував дії талібів і заявив про "кричуще порушення міжнародного права".
Бої розпочалися 11 жовтня після того, як афганська сторона звинуватила Пакистан у нанесенні авіаударів по своїй території, які були здійснені кілька днів до того. За даними афганських ЗМІ, ці удари могли бути спрямовані проти лідера угруповання "Техрік-і-Талібан Пакистан" (ТТП), який нібито переховується в Кабулі.
У відповідь бойовики "Талібану" атакували пакистанські військові пости вздовж лінії Дюранда — кордону між двома державами. Зокрема, сутички було зафіксовано одразу у восьми провінціях: Гільменд, Кандагар, Хост, Пактія, Пактіка, Нангархар, Забуль і Кунар.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв про початок військового конфлікту між Афганістаном та Пакистаном.
Також "Коментарі" писали про те, чи можлива велика війна між Індією та Пакистаном.