Стрілянина на кордоні: Пакистан та Афганістан опублікували нові заяви

На кордоні між Пакистаном і Афганістаном спалахнув масштабний збройний конфлікт. 11 жовтня розпочалися бойові дії, які тривали кілька годин, після чого уряд Пакистану та таліби, які контролюють Афганістан, виступили з різкими взаємними звинуваченнями.

Лінія Дюранда, яка розділяє Афганістан та Пакистан

Реакція Афганістану

Міністерство оборони Афганістану заявило, що бойові дії завершилися 12 жовтня опівночі за місцевим часом. Таліби наголосили, що їхні дії були "відповіддю на неодноразові порушення повітряного простору Пакистаном".

"Минулої ночі збройні сили Ісламського Емірату у відповідь на неодноразові порушення Пакистаном повітряного простору Афганістану та авіаудари по нашій території провели вздовж лінії Дюранда успішні операції проти пакистанських сил безпеки. Ці дії завершилися о дванадцятій годині ночі. Якщо протилежна сторона знову порушить повітряний простір Афганістану, наші збройні сили готові захищати державний суверенітет і дадуть рішучу відповідь", — йдеться в заяві Міноборони Афганістану.

Реакція Пакистану

Пакистан звинуватив Афганістан у неспровокованому обстрілі мирних жителів. Федеральний міністр внутрішніх справ Пакистану Мохсін Накві різко розкритикував дії талібів і заявив про "кричуще порушення міжнародного права".

"Сміливі сили Пакистану, давши швидку та ефективну відповідь, довели, що жодні провокації не будуть терпіти. Тканина гри вогню та крові, в яку грає Афганістан, схожа на нашого вічного ворога. Народ Пакистану стоїть, немов свинцева стіна, поруч із хоробрими збройними силами. Афганістану також буде надана гідна відповідь, як і Індії", — сказав Накві.

Військовий конфлікт Афганістану та Пакистану

Бої розпочалися 11 жовтня після того, як афганська сторона звинуватила Пакистан у нанесенні авіаударів по своїй території, які були здійснені кілька днів до того. За даними афганських ЗМІ, ці удари могли бути спрямовані проти лідера угруповання "Техрік-і-Талібан Пакистан" (ТТП), який нібито переховується в Кабулі.

У відповідь бойовики "Талібану" атакували пакистанські військові пости вздовж лінії Дюранда — кордону між двома державами. Зокрема, сутички було зафіксовано одразу у восьми провінціях: Гільменд, Кандагар, Хост, Пактія, Пактіка, Нангархар, Забуль і Кунар.

