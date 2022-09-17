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Такого публичного унижения Путин не испытывал давно (ФОТО)

Лидер РФ Владимир Путин ждал четырех президентов.

сегодня, 19:15
Автор:

Slava Kot
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Российский президент Владимир Путин, над которым долгое время была аура мощного руководителя и крепкого мужа, был унижен своими коллегами на саммите ШОС.

Такого публичного унижения Путин не испытывал давно (ФОТО)

Владимира Путина унизили президенты азиатских стран на саммите ШОС. Фото из открытых источников

Из-за затяжной войны в Украине, начатой российским президентом Владимиром Путиным, он потерял свою репутацию и постоянно получал пренебрежительное отношение от других президентов на саммите Шанхайской организации сотрудничества.

Ранее президент Российской Федерации позволял себе задерживаться и приходить с опозданием на важные встречи с политическими деятелями. На этот раз он сам ждал президентов. На саммите ШОС он встретился с несколькими лидерами азиатских стран, среди которых были премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Ирана Ибрагим Райси, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Именно эти лидеры государств заставили ждать Владимира Путина, из-за чего руководитель РФ чувствовал себя униженным и окончательным. Фото с ожидающим Путиным можно посмотреть ниже.

Такого публичного унижения Путин не испытывал давно (ФОТО) - фото 2
Такого публичного унижения Путин не испытывал давно (ФОТО) - фото 3
Такого публичного унижения Путин не испытывал давно (ФОТО) - фото 4
Такого публичного унижения Путин не испытывал давно (ФОТО) - фото 5

Также читайте на информационном портале "Комментарии" о критике, которую испытал Путин от индийского премьер-министра. Нарендра Моди прямо в глаза лидеру РФ заявила, что сейчас не время для войны. Такие слова не ожидал услышать наставник России и прикусил губы и опустил глаза вниз. Хотя потом ответил индийски   премьер-министру, что делает все возможное для прекращения конфликта в Украине.

Ранее, "Комментарии" сообщали о первой реакции Владимира Путина на удачное украинское контрнаступление. Российский президент заявил, что действия украинских войск могут привести к еще более серьезному ответу со стороны РФ.




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Источник: https://comments.ua/
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