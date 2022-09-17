Такого публичного унижения Путин не испытывал давно (ФОТО)

Российский президент Владимир Путин, над которым долгое время была аура мощного руководителя и крепкого мужа, был унижен своими коллегами на саммите ШОС.



Владимира Путина унизили президенты азиатских стран на саммите ШОС. Фото из открытых источников

Из-за затяжной войны в Украине, начатой российским президентом Владимиром Путиным, он потерял свою репутацию и постоянно получал пренебрежительное отношение от других президентов на саммите Шанхайской организации сотрудничества.

Ранее президент Российской Федерации позволял себе задерживаться и приходить с опозданием на важные встречи с политическими деятелями. На этот раз он сам ждал президентов. На саммите ШОС он встретился с несколькими лидерами азиатских стран, среди которых были премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Ирана Ибрагим Райси, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Именно эти лидеры государств заставили ждать Владимира Путина, из-за чего руководитель РФ чувствовал себя униженным и окончательным. Фото с ожидающим Путиным можно посмотреть ниже.

Также читайте на информационном портале "Комментарии" о критике, которую испытал Путин от индийского премьер-министра. Нарендра Моди прямо в глаза лидеру РФ заявила, что сейчас не время для войны. Такие слова не ожидал услышать наставник России и прикусил губы и опустил глаза вниз. Хотя потом ответил индийски премьер-министру, что делает все возможное для прекращения конфликта в Украине.



Ранее, "Комментарии" сообщали о первой реакции Владимира Путина на удачное украинское контрнаступление. Российский президент заявил, что действия украинских войск могут привести к еще более серьезному ответу со стороны РФ.





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