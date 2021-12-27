"Талибан" ввел ограничения для передвижения женщин в Афганистане

В Афганистане "Талибан" продолжает ущемлять права женщин. Так, Министерство по пропаганде добродетелей и предотвращение пороков Афганистана издало новое постановление, запрещающее владельцам транспортных средств подвозить женщин, путешествующих без сопровождения на расстояние более 72 километров. А вот сопровождать женщину должен именно родственник мужчины. А женщин без хиджаба пускать в транспорт вообще запрещено. Об этом сообщает France24.



Женщинам в Афганистане запретили самостоятельные передвижения. Фото из открытых источников

"Женщинам, путешествующим на расстояние более 45 миль (72 километра), нельзя предлагать поездку, если их не сопровождает близкий член семьи", – сказал представитель министерства Садек Акиф Мухаджир, уточнив, что это должен быть близкий родственник мужчины.

Напомним, боевики "Талибана" захватили власть в Афганистане 15 августа этого года после вывода из страны армии Соединенных Штатов Америки. 7 сентября они сформировали здесь собственное правительство.

В настоящее время активисты Афганистана все еще надеются, что правление "Талибана" будет мягче, чем в предыдущие годы своего правления, поскольку требует международной поддержки. В настоящее время в стране идет борьба за права женщин. В частности, право на образование. В нескольких провинциях местные власти талибов убедили вновь открыть школы, но многим девушкам до сих пор не предоставляется среднее образование.



Напомним, накануне Министерство по пропаганде добродетелей и предотвращение пороков Афганистана запретило в стране показ драм и мыльных опер с участием женщин-актрис, а также слушать музыку в автомобиле. Министерство также призвало женщин-тележурналисток носить хиджаб во время эфиров.



Читайте также: Япония готовится к военному противостоянию с Китаем за острова Сэнкаку: армия провела обучение.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!