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"Талибан" ввел ограничения для передвижения женщин в Афганистане

Владельцам транспортных средств запретили подвозить женщин, которые куда-то едут сами

сегодня, 11:03
Автор:

Людмила Слободенюк
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В Афганистане "Талибан" продолжает ущемлять права женщин. Так, Министерство по пропаганде добродетелей и предотвращение пороков Афганистана издало новое постановление, запрещающее владельцам транспортных средств подвозить женщин, путешествующих без сопровождения на расстояние более 72 километров. А вот сопровождать женщину должен именно родственник мужчины. А женщин без хиджаба пускать в транспорт вообще запрещено. Об этом сообщает France24.

"Талибан" ввел ограничения для передвижения женщин в Афганистане

Женщинам в Афганистане запретили самостоятельные передвижения. Фото из открытых источников

"Женщинам, путешествующим на расстояние более 45 миль (72 километра), нельзя предлагать поездку, если их не сопровождает близкий член семьи", – сказал представитель министерства Садек Акиф Мухаджир, уточнив, что это должен быть близкий родственник мужчины.

Напомним, боевики "Талибана" захватили власть в Афганистане 15 августа этого года после вывода из страны армии Соединенных Штатов Америки. 7 сентября они сформировали здесь собственное правительство.

В настоящее время активисты Афганистана все еще надеются, что правление "Талибана" будет мягче, чем в предыдущие годы своего правления, поскольку требует международной поддержки. В настоящее время в стране идет борьба за права женщин. В частности, право на образование. В нескольких провинциях местные власти талибов убедили вновь открыть школы, но многим девушкам до сих пор не предоставляется среднее образование.

Напомним, накануне Министерство по пропаганде добродетелей и предотвращение пороков Афганистана запретило в стране показ драм и мыльных опер с участием женщин-актрис, а также слушать музыку в автомобиле. Министерство также призвало женщин-тележурналисток носить хиджаб во время эфиров.

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Источник: https://www.france24.com/en/asia-pacific/20211226-taliban-say-no-trips-for-afghan-women-unless-escorted-by-male-relative
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