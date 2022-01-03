Талибы создали в Афганистане "алкогольную реку": в канал вылили около 3000 литров спиртного (ВИДЕО)

Талибы, которые захватили власть в Афганистане, провели в Кабуле антиалкогольный рейд, в ходе которого изъявили порядка 3000 литров алкоголя у местных продавцов и вылили его в канал. Об этом пишет ТСН, ссылаясь на The Guardian.

Талибы создали в Афганистане "алкогольную реку" - скриншот из видео

Отмечается, что видеоролик, где вооруженные люди льют спиртные напитки из бочек в канал, обнародовало Главное управление разведки Афганистана. На кадрах также видно троих задержанных, которые продавали запрещенные в исламских странах напитки.

"Мусульмане должны серьезно воздерживаться от производства и продажи алкоголя", – цитирует издание речь одного из проповедников ислама.

Отмечается, что продавать и употреблять спиртное в стране было запрещено даже при предыдущем режиме, однако представители "Талибана" гораздо строже относятся к этому явлению, требуя соблюдения законов ислама.

Известно, что с момента захвата власти в Афганистане талибами, который произошел в августе прошлого года, количество антиалкогольных рейдов в стране увеличилось. Так же, как и операций по борьбе с наркотиками.

Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщало, что бывший президент Афганистана Ашраф Гани сказал, что ему дали "не более двух минут", чтобы подготовиться к бегству из Кабула в августе во время быстрого захвата столицы страны талибами. По словам Гани, афганские власти сначала сообщили, что боевики "Талибана" не войдут в Кабул, но "через два часа это все же произошло". Он рассказывал о хаотических августовских выходных, когда "Талибан" молниеносно захватил контроль над столицей страны.

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