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Главная Новости Мир Азия Талибы создали в Афганистане "алкогольную реку": в канал вылили около 3000 литров спиртного (ВИДЕО)
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Талибы создали в Афганистане "алкогольную реку": в канал вылили около 3000 литров спиртного (ВИДЕО)

Продавать и употреблять спиртное в стране было запрещено даже при предыдущем режиме

сегодня, 17:50
Автор:

Елизавета Черных
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Талибы, которые захватили власть в Афганистане, провели в Кабуле антиалкогольный рейд, в ходе которого изъявили порядка 3000 литров алкоголя у местных продавцов и вылили его в канал. Об этом пишет ТСН, ссылаясь на The Guardian.

Талибы создали в Афганистане "алкогольную реку": в канал вылили около 3000 литров спиртного (ВИДЕО)

Талибы создали в Афганистане "алкогольную реку" - скриншот из видео

Отмечается, что видеоролик, где вооруженные люди льют спиртные напитки из бочек в канал, обнародовало Главное управление разведки Афганистана. На кадрах также видно троих задержанных, которые продавали запрещенные в исламских странах напитки. 

"Мусульмане должны серьезно воздерживаться от производства и продажи алкоголя", – цитирует издание речь одного из проповедников ислама. 

Отмечается, что продавать и употреблять спиртное в стране было запрещено даже при предыдущем режиме, однако представители "Талибана" гораздо строже относятся к этому явлению, требуя соблюдения законов ислама. 

Известно, что с момента захвата власти в Афганистане талибами, который произошел в августе прошлого года, количество антиалкогольных рейдов в стране увеличилось. Так же, как и операций по борьбе с наркотиками. 

Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщало, что бывший президент Афганистана Ашраф Гани сказал, что ему дали "не более двух минут", чтобы подготовиться к бегству из Кабула в августе во время быстрого захвата столицы страны талибами. По словам Гани, афганские власти сначала сообщили, что боевики "Талибана" не войдут в Кабул, но "через два часа это все же произошло". Он рассказывал о хаотических августовских выходных, когда "Талибан" молниеносно захватил контроль над столицей страны. 


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Источник: https://tsn.ua/ru/svit/v-stolice-afganistana-poyavilas-alkogolnaya-reka-taliby-vylili-okolo-3000-litrov-spirtnogo-1945921.html
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