Талибы снова отложили объявление нового правительства Афганистана: что мешает им это сделать

Представители движения “Талибан” вновь отложили формирование нового правительства в Афганистане. Что мешает это сделать – и каковы шансы на то, что Запад признает новую афганскую власть? Равно как последствия подобного решения.

Талибы - фото из открытых источников

Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж отмечает, что стратегически талибы хотят выйти на новую модель развития государства, но при этом не потерять лицо в формате международного сотрудничества. Исповедуя свои духовные принципы, свои правила, но с некоторыми моментами модернизации.

"Не жесткий радикальный исламизм, а в определенной степени обновленный. Формирование условного коалиционного правительства из представителей разных племен, регионов – умеренных исламистов, духовных лидеров, в том числе Хайбатулла Ахундзада. Также в него, скорее всего, войдет политический заместитель главы "Талибана" – Абдул Гани Барадар. Он, по сути, главный дипломат талибов и самый публичный представитель движения", – поясняет генерал.

Но пока, подчеркивает он, идут дискуссии. Многие полевые командиры претендуют на руководящие должности – в военном, экономическом, политическом блоках, в спецслужбах.

"По нашим оперативным данным, в рядах талибов есть противоречия в отношении распределения должностей, а также курса, внешней политики. Кто-то ориентирован на Пакистан, кто-то хочет углубления отношений с Китаем, Ираном, Россией, Турцией. Именно эти государств могут усилить свои позиции в данном регионе. Ведь они фактически заявили, что готовы сотрудничать с новым правительством Афганистана, которое формирует "Талибан". Но исходя их неких общих цивилизационных принципов. Поэтому талибы и готовы выстраивать более умеренное государство, а не то, что было в середине 90-х и начале 2000-х. Да, в основе будет ислам, а основной суд – шариатский. Но некие государственные, экономические институции будут соблюдены, хоть и с некоторыми ограничениями. Зато возможны послабления в определенных сферах, в том числе – обучение и работа для женщин. Демонстрация, что выходят на цивилизованный формат существования общества и государства. И это дает повод для международного сотрудничества. Потому талибы и обратились ко всем странам и международным организациям с призывом их признать и выражением готовности к сотрудничеству", – поясняет Николай Маломуж.

По его словам, определенные позитивные посылы есть. И хоть вряд ли новое афганское правительство будет в полной мере соответствовать тем международным принципам, которые признаются в цивилизационном мире, талибы понимают – нужно создавать модель новой экономики и для диалога между различными силами, движениями, победить коррупцию, противодействовать накротрафику и терроризму.

"То есть, "Талибан" декларирует переход к мирному строительству, но в формате своих идей. Понятно, что это не будет даже умеренное цивилизационного типа государство. Будут жесткие системы контроля, репрессии (уже известно о ряде казней) в отношении тех, кто особо плотно сотрудничал с американцами, нарушал принципы ислама. Даже если какая-то модель более-менее умеренного государства, но с жестким авторитаризмом, своим понятием суда, со смертной казнью", – акцентирует генерал.

Он уверен, что мировое сообщество будет насторожено наблюдать за этим. И, скорее всего, многие страны Запада не пойдут на сотрудничество.

"Другие же, ради геополитических интересов, могут восстановить отношения. Возможно не по всем секторам, не дипломатически. Но через спецслужбы или отдельные бизнес-отношения, без признания афганского правительства. Даже те же США, которых "Талибан" называет врагами Афганистана, будут вести диалог через спецслужбы, через спецпредставителей: по вопросам безопасности, обмену похищенными и так далее. Если более цивилизационные отношения будут в самом Афганистане, больше будут продвигаться и вопрос сотрудничества на международной арене. Но в ближайшие годы, США и страны Западной Европы вряд ли пойдут на официальное признание нового афганского правительства", – прогнозирует Николай Маломуж.

Напомним, как только последний американский военный самолет покинул территорию Афганистана, боевики "Талибана" отпраздновали свою победу выстрелами в ночное небо.

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