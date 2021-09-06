Талибы снова отложили объявление нового правительства Афганистана: что мешает им это сделать

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Ольга Чародий
Представители движения “Талибан” вновь отложили формирование нового правительства в Афганистане. Что мешает это сделать – и каковы шансы на то, что Запад признает новую афганскую власть? Равно как последствия подобного решения.
Талибы - фото из открытых источников
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Николай Маломуж отмечает, что стратегически талибы хотят выйти на новую модель
развития государства, но при этом не потерять лицо в формате международного
сотрудничества. Исповедуя свои духовные принципы, свои правила, но с некоторыми
моментами модернизации.
Но пока, подчеркивает он, идут дискуссии. Многие полевые
командиры претендуют на руководящие должности – в военном, экономическом,
политическом блоках, в спецслужбах.
По его словам, определенные позитивные посылы есть. И хоть
вряд ли новое афганское правительство будет в полной мере соответствовать тем
международным принципам, которые признаются в цивилизационном мире, талибы
понимают – нужно создавать модель новой экономики и для диалога между
различными силами, движениями, победить коррупцию, противодействовать
накротрафику и терроризму.
Он уверен, что мировое сообщество будет насторожено наблюдать
за этим. И, скорее всего, многие страны Запада не пойдут на сотрудничество.
"Другие же, ради геополитических интересов, могут восстановить отношения. Возможно не по всем секторам, не дипломатически. Но через спецслужбы или отдельные бизнес-отношения, без признания афганского правительства. Даже те же США, которых "Талибан" называет врагами Афганистана, будут вести диалог через спецслужбы, через спецпредставителей: по вопросам безопасности, обмену похищенными и так далее. Если более цивилизационные отношения будут в самом Афганистане, больше будут продвигаться и вопрос сотрудничества на международной арене. Но в ближайшие годы, США и страны Западной Европы вряд ли пойдут на официальное признание нового афганского правительства", – прогнозирует Николай Маломуж.
Напомним, как только последний американский военный самолет покинул территорию Афганистана, боевики "Талибана" отпраздновали свою победу выстрелами в ночное небо.
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