Тайвань атаковали китайские воздушные шары: что известно

Представители министерства обороны Тайваня обнаружили еще шесть воздушных шаров из Китая, пролетевших над Тайваньским проливом, один из них пересек территорию острова.

Тайвань заявил, что заметил китайские воздушные шары (фото из открытых источников)

Об этом пишет Reuters .

До этого представители ведомства в жестком заявлении обвиняют Китай об угрозе авиационной безопасности и ведении психологической войны против жителей страны с помощью воздушных шаров за несколько дней до выборов.

Возможности использования КНР воздушных шаров, чтобы вести шпионаж, стало глобальной проблемой еще в начале прошлого года, когда Соединенные Штаты уничтожили, по их утверждению, китайский воздушный шар, который использовался для наблюдения. Тогда в Пекине заявили, что пуля стала случайно заблудившимся гражданским судном.

В представленном представителями министерства обороны Тайваня ежедневном отчете о военной деятельности КНР за последние 24 часа утверждается, что в минувшее воскресенье шесть воздушных шаров пролетали над чувствительной средней линией пролива.

Но только одна пересекла остров в его южной части. Остальные пять воздушных шаров направились на север Тайваня, однако не пролетели над землей. Все шары полетели к востоку, прежде чем пропасть.

Важно, что так называемая средняя линия Тайваньского пролива раньше использовалась как неофициальный барьер между Тайванем и Китаем, однако истребители, беспилотники, а теперь воздушные шары из Китая регулярно пролетают над ней.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Тайвань потерял одного из союзников в противостоянии с Китаем. Представители власти тихоокеанского островного государства Науру заявили в понедельник, 15 января, что разрывают дипломатические отношения с Тайванем и стремятся восстановить их с властями Китая. Это произошло буквально через несколько дней после того, как жители Тайваня выбрали нового президента — прозападного кандидата Лая Чинте.