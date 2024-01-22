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Тайвань атаковали китайские воздушные шары: что известно

Накануне на Тайване прошли президентские выборы.

сегодня, 21:55
Автор:
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Лиля Воробьева
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Представители министерства обороны Тайваня обнаружили еще шесть воздушных шаров из Китая, пролетевших над Тайваньским проливом, один из них пересек территорию острова.

Тайвань атаковали китайские воздушные шары: что известно

Тайвань заявил, что заметил китайские воздушные шары (фото из открытых источников)

Об этом пишет Reuters .

До этого представители ведомства в жестком заявлении обвиняют Китай об угрозе авиационной безопасности и ведении психологической войны против жителей страны с помощью воздушных шаров за несколько дней до выборов.

Возможности использования КНР воздушных шаров, чтобы вести шпионаж, стало глобальной проблемой еще в начале прошлого года, когда Соединенные Штаты уничтожили, по их утверждению, китайский воздушный шар, который использовался для наблюдения. Тогда в Пекине заявили, что пуля стала случайно заблудившимся гражданским судном.

В представленном представителями министерства обороны Тайваня ежедневном отчете о военной деятельности КНР за последние 24 часа утверждается, что в минувшее воскресенье шесть воздушных шаров пролетали над чувствительной средней линией пролива.

Но только одна пересекла остров в его южной части. Остальные пять воздушных шаров направились на север Тайваня, однако не пролетели над землей. Все шары полетели к востоку, прежде чем пропасть.

Важно, что так называемая средняя линия Тайваньского пролива раньше использовалась как неофициальный барьер между Тайванем и Китаем, однако истребители, беспилотники, а теперь воздушные шары из Китая регулярно пролетают над ней.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Тайвань потерял одного из союзников в противостоянии с Китаем. Представители власти тихоокеанского островного государства Науру заявили в понедельник, 15 января, что разрывают дипломатические отношения с Тайванем и стремятся восстановить их с властями Китая. Это произошло буквально через несколько дней после того, как жители Тайваня выбрали нового президента — прозападного кандидата Лая Чинте.



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