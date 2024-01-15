Тайвань потерял одного из союзников в противостоянии с Китаем: что произошло

Представители власти тихоокеанского островного государства Науру заявили в понедельник, 15 января, что разрывают дипломатические отношения с Тайванем и стремятся восстановить их с властями Китая. Это произошло буквально через несколько дней после того, как жители Тайваня выбрали нового президента – прозападного кандидата Лая Чинте. Об этом информирует телеканал ABC News .

Тайвань потерял еще одного союзника (фото из открытых источников)

Теперь Тайвань остался без одного из нескольких дипломатических союзников в своем противостоянии с Китаем.

"Это изменение политики является важным первым шагом в продвижении вперед в развитии Науру", — говорится в заявлении правительства островной страны.

В тексте заявления утверждается, что Науру переходит к "принципу одного Китая", согласно этому Тайвань признается частью Китая и признает Пекин правительством страны.

Представители МИД Китая приветствуют шаг Науру по разрыву "так называемых дипломатических связей" с Тайванем, отмечая, что это решение "еще раз показывает, что "принцип одного Китая" является местом, где глобальные тенденции общественного мнения и где изгибается дуга истории" .

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Си Цзиньпин намекнул, что Китай будет возвращать Тайвань . Ни одна сила не помешает вернуть Тайвань под контроль Китая. Такое заявление сделал китайский лидер Си Цзиньпин по случаю 74-летия КНР. В своей речи, опубликованной Министерством иностранных дел страны, он отметил необходимость придерживаться принципа одного Китая и "Консенсуса 1992 года".

Китайский лидер призвал защитить основные интересы китайской нации, содействовать мирному развитию отношений между материком и островом и усиливать интеграцию с Тайванем.

