Президент Тайваня Лай Чин То указал на противоречивую позицию Китая относительно территориальной целостности, если учитывать его агрессивные намерения по Тайваню. В своем заявлении, опубликованном Reuters, Лай напомнил об исторических потерях Китая в пользу России, в частности, территории, отошедших к Российской Империи по Айгунскому договору 1858 года. Лай выразил мнение, что если Китай действительно стремится к защите своей территориальной целостности, ему следует требовать возвращения этих земель от России, особенно сейчас, когда Россия переживает слабый период.

Тайвань сделал предложение Китаю (фото из открытых источников)

Лай Чин То утверждает, что истинной причиной китайских планов по Тайваню является не столько территориальные вопросы, сколько желание Китая поднять современный мировой порядок, основанный на международных правилах, и установить свою гегемонию в западной части Тихого океана.

Это заявление президента Тайваня подвергает сомнению аргументацию Китая относительно своего стремления к территориальной целостности и подчеркивает более глубокие амбиции КНР в глобальном контексте.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Китай уже готовится к высадке десанта на Тайвань . На фоне множества информации о подготовке к вторжению на Тайвань Китай достраивает на шанхайской верфе первого представителя нового класса крупных десантных кораблей для китайского флота, который может выполнять функцию легкого авианосца.

В материале говорится, что 250-метровый десантный корабль из серии "тип 076" будет иметь взлетно-посадочную палубу во всю длину корпуса и, вероятно, электромагнитную стартовую катапульту и аэрофинишеры (тормозные тросы) — как авианосец малого размера.

Отмечается, что страны, имеющие корабли подобного типа, используют их преимущественно для высадки войск из моря. Десантные и ударные вертолеты базируются на верхней палубе, а десантные катера и бронированные машины-амфибии – на внутренних палубах.

