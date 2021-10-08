Токио всколыхнуло мощное землетрясение: жертвами стали десятки человек (ВИДЕО)



















В Японии произошло мощное землетрясение. Об этом сообщает издание УНИАН.

Токио. Фото: DW

Как стало известно, вчера вечером, 7 октября в районе столицы Японии Токио произошло землетрясение магнитудой 5,9 балла по шкале Рихтера. Сообщается, что за последнее десятилетие данные подземные толчки стали самыми мощными, из тех что ощущали люди в центре мегаполиса.

Согласно последним жертвами землетрясение стало более трех десятков человек. Была нарушена работа линий метрополитена.

Последний раз настолько сильное землетрясение произошло 11 марта 2011 года. Тогда стихия опустошила северо-восток страны, вызвала сильное цунами и ядерную аварию на АЭС "Фукусима".

В Сети появляются видео, на которых запечатлена бушующая стихия.

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что в России прогремел мощный взрыв на газовом заводе. На предприятии сработала штатная система пожаротушения. Сообщается, что во время пуско-наладочных работ произошла разгерметизация оборудования с последующим выбросом и воспламенением газа. Более двух тысяч работников завода самостоятельно покинули территорию.

Также сайт "Комментарии" сообщал о том, что в стамбуле авиалайнер был вынужден совершить экстренную посадку из-за ухудшившегося состояние здоровья пассажирки. СамолетA380 авиакомпании Emirates Airlines летел из Лондона в Дубай. Женщина перенесла инфаркт во время полета. Борт находился в воздушном пространстве турции. Пилоты связались с диспетчерами аэропорта Стамбула, и запросили посадку. После того, как летательный аппарат оказался на земле врачи оказали женщине медицинскую помощь и госпитализировали.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!