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Токио всколыхнуло мощное землетрясение: жертвами стали десятки человек (ВИДЕО)

Последний раз настолько сильное землетрясение произошло 11 марта 2011 года

сегодня, 11:43
Автор:

Денис Подставной








В Японии произошло мощное землетрясение. Об этом сообщает издание УНИАН.

Токио всколыхнуло мощное землетрясение: жертвами стали десятки человек (ВИДЕО)

Токио. Фото: DW

Как стало известно, вчера вечером, 7 октября в районе столицы Японии Токио произошло землетрясение магнитудой 5,9 балла по шкале Рихтера. Сообщается, что за последнее десятилетие данные подземные толчки стали самыми мощными, из тех что ощущали люди в центре мегаполиса. 

Согласно последним жертвами землетрясение стало более трех десятков человек. Была нарушена работа линий метрополитена. 

Последний раз настолько сильное землетрясение произошло 11 марта 2011 года. Тогда стихия опустошила северо-восток страны, вызвала сильное цунами и ядерную аварию на АЭС "Фукусима". 

В Сети появляются видео, на которых запечатлена бушующая стихия. 

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что в России прогремел мощный взрыв на газовом заводе. На предприятии сработала штатная система пожаротушения. Сообщается, что во время пуско-наладочных работ произошла разгерметизация оборудования с последующим выбросом и воспламенением газа. Более двух тысяч работников завода самостоятельно покинули территорию.

Также сайт "Комментарии" сообщал о том, что в стамбуле авиалайнер был вынужден совершить экстренную посадку из-за ухудшившегося состояние здоровья пассажирки. СамолетA380 авиакомпании Emirates Airlines летел из Лондона в Дубай. Женщина перенесла инфаркт во время полета. Борт находился в воздушном пространстве турции. Пилоты связались с диспетчерами аэропорта Стамбула, и запросили посадку. После того, как летательный аппарат оказался на земле врачи оказали женщине медицинскую помощь и госпитализировали. 


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Источник: https://www.unian.net/pogoda/news/tokio-vskolyhnulo-silneyshee-za-poslednie-10-let-zemletryasenie-foto-video-sinoptik-11570842.html
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