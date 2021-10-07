В Стамбуле самый большой пассажирский самолет совершил экстренную посадку: что произошло

В Стамбуле авиалайнер совершил экстренную посадку. Об этом сообщает издание ТСН.

В Стамбуле самолет совершил экстренную посадку. Фото: Associated Press

Как стало известно, самолет авиакомпании Emirates Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту Стамбула. Капитан борта A380 принял такое решение в связи с тем, что одна из пассажирок в салоне перенесла инфаркт во время полета.

После посадки врачи оказали женщине медицинскую помощь. Пассажирка была госпитализирована.

Отмечается, что самый большой в мире пассажирский самолет совершал рейс из Лондона в Дубай. После того как состояние здоровья женщины резко ухудшилось пилоты связались с диспетчерами и запросили посадку. В это время летательный аппарат находился в воздушном пространстве Турции.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Польше произошло смертельное ДТП. Легковой автомобиль с двумя людьми в салоне слетел с автодороги, перевернулся и врезался в дерево. В результате происшесвтия никто не выжил. Погибшими оказались двое граждан Украины. На место инцидента прибыли сотрудники спасательной службы. Из-за сильного повреждения транспортного средства им пришлось вырезать тела погибших из обломков. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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