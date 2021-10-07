logo
Русский Українська

BTC/USD

54002.92

ETH/USD

3586.07

LTC/USD

179.92

USD/UAH

26.55

EUR/UAH

30.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Европа В Стамбуле самый большой пассажирский самолет совершил экстренную посадку: что произошло
commentss НОВОСТИ Все новости

В Стамбуле самый большой пассажирский самолет совершил экстренную посадку: что произошло

Борт совершал рейс из Лондона в Дубай

сегодня, 17:25
Автор:

Денис Подставной

В Стамбуле авиалайнер совершил экстренную посадку. Об этом сообщает издание ТСН.

В Стамбуле самый большой пассажирский самолет совершил экстренную посадку: что произошло

В Стамбуле самолет совершил экстренную посадку. Фото: Associated Press

Как стало известно, самолет авиакомпании Emirates Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту Стамбула. Капитан борта A380 принял такое решение в связи с тем, что одна из пассажирок в салоне перенесла инфаркт во время полета. 

После посадки врачи оказали женщине медицинскую помощь. Пассажирка была госпитализирована. 

Отмечается, что самый большой в мире пассажирский самолет совершал рейс из Лондона в Дубай. После того как состояние здоровья женщины резко ухудшилось пилоты связались с диспетчерами и запросили посадку. В это время летательный аппарат находился в воздушном пространстве Турции. 

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Польше произошло смертельное ДТП. Легковой автомобиль с двумя людьми в салоне слетел с автодороги, перевернулся и врезался в дерево. В результате происшесвтия никто не выжил. Погибшими оказались двое граждан Украины. На место инцидента прибыли сотрудники спасательной службы. Из-за сильного повреждения транспортного средства им пришлось вырезать тела погибших из обломков. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что Италию накрыли масштабные наводнения. В регионе Лигурия, что на севере страны за 12 часов выпало рекордное количество осадков. Специалисты зафиксировали за двое суток более полу миллиона ударов молний. Реки выходят из берегов. Это провоцирует сход оползней в некоторых районах. Нарушено движение транспорта. Подробно об этом читайте в нашем материале




Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tsn.ua/ru/svit/v-stambule-ekstrenno-sel-samolet-vo-vremya-poleta-u-passazhirki-sluchilsya-infarkt-1883173.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ