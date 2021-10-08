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В России прогремел мощный взрыв на газовом заводе: что известно (ВИДЕО)

В момент происшествия на площадке отсутствовали рабочие

сегодня, 11:15
Автор:

Денис Подставной








В России раздался взрыв на заводе. Об этом сообщает издание Апостроф. 

В России прогремел мощный взрыв на газовом заводе: что известно (ВИДЕО)

Взрыв на Амурском газоперерабатывающем заводе. Фото: скриншот из видео

Как стало известно, инцидент произошел на Амурском газоперерабатывающем заводе. Сообщается, что на предприятии сработала штатная система пожаротушения.

Произошла разгерметизация оборудования с последующим выбросом и возгоранием голубого топлива. Отмечается, что в момент происшествия на площадке отсутствовали рабочие. 

Более двух тысяч рабочих покинули территорию завода самостоятельно. На данный момент возгорание удалось ликвидировать. Пострадавших в результате инцидента нет. 

Выяснилось, что нештатная ситуация возникла в период пуско-наладочных работ. В Сети появляются видео с места событий. 

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что в Стамбуле самый большой пассажирский самолет совершил экстренную посадку. Борт A380 авиакомпании Emirates Airlines  совершал рейс из Лондона в Дубай. В салоне летательного аппарата у одной из пассажирок резко ухудшилось состояние здоровья. Она перенесла инфаркт. Капитан воздушного судна принял решение о посадке. В этот момент самолет находился в воздушном пространстве Турции. 

Также "Комментарии"сообщали о том, что в Грузии прогремел взрыв на металлургическом заводе. Согласно одной из версий на заводе взорвалась одна из установок. Однако как рассказал сотрудник предприятия, на участке, где произошел взрыв, какие-либо тяжелые или сложные установки отсутствуют. В результате происшествия пострадал один рабочий. Он погиб от полученных травм. Мужчина работал в цехе по переработке металлолома. На данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия. 





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Источник: https://apostrophe.ua/news/world/2021-10-08/v-rossii-na-gazovom-zavode-proizoshel-moschnyiy-vzryiv-podrobnosti-foto-i-video/246016
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