Требует "украинизации Грузии": премьер-министр Грузии критикует оппозицию

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе на заседании правительства выступил с речью, в которой раскритиковал оппозицию, которая якобы хочет открыть в стране второй фронт против России. По словам Кобахидзе, власти Грузии препятствуют таким действиям, чтобы сохранить мир в стране.
Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе. Фото из открытых источников
Как сообщает издание "Эхо Кавказа", премьер Грузии назвал проблемы Украины, которые создала Россия, напав на страну 24 февраля 2022 года. Кобахидзе заявил, что хочет напомнить судьбу, постигшую украинцев и пригрозил, что такая ситуация может произойти в Грузии из-за желания оппозиции "украинизировать" страну.
Кобахидзе заявил, что Грузия под руководством его партии будет сохранять мир, являющийся "условием прогресса и развития".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Грузии призвала приехать в страну лидера Франции Эммануэля Макрона, чтобы избавиться от влияния России.
Также "Комментарии" писали о том, что может сделать Россия в Грузии.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!
Гарик
сегодня, 16:50
а ты мохнатый головой,хочешь Грузию сделать филиалом раша параши?ДОговаривай до конца..и называй веди своими именами.