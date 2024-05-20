Требует "украинизации Грузии": премьер-министр Грузии критикует оппозицию

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе на заседании правительства выступил с речью, в которой раскритиковал оппозицию, которая якобы хочет открыть в стране второй фронт против России. По словам Кобахидзе, власти Грузии препятствуют таким действиям, чтобы сохранить мир в стране.



Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе. Фото из открытых источников

Как сообщает издание "Эхо Кавказа", премьер Грузии назвал проблемы Украины, которые создала Россия, напав на страну 24 февраля 2022 года. Кобахидзе заявил, что хочет напомнить судьбу, постигшую украинцев и пригрозил, что такая ситуация может произойти в Грузии из-за желания оппозиции "украинизировать" страну.

"В результате этой войны в Украине погибли десятки тысяч человек. Конкретным статистическим показателем является то, что 2/3 молодежи в возрасте 19-24 лет либо покинули страну, либо умерли. Речь идет об уничтожении генофонда Украины. Это то, чему завидуют наши оппоненты... Экономика разрушена, только за первый год они имели спад экономики на 30%, а это означает полную катастрофу", – сказал Ираклий Кобахидзе.

Кобахидзе заявил, что Грузия под руководством его партии будет сохранять мир, являющийся "условием прогресса и развития".

"Представители коллективного "Национального движения" всему этому завидуют, и не только завидуют, они хотят видеть все это в Грузии, хотят, чтобы Грузия разделила судьбу Украины, чего мы, конечно, не можем допустить", – добавил Кобахидзе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Грузии призвала приехать в страну лидера Франции Эммануэля Макрона, чтобы избавиться от влияния России.

Также "Комментарии" писали о том, что может сделать Россия в Грузии.