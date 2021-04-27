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Елизавета Черных
В связи со стремительным распространением коронавирусного заболевания и ухудшением эпидемической ситуации, власти Турции приняли решение ввести полный локдаун на территории страны. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении, сообщает "Европейская правда", ссылаясь на Anadolu.
Турция вводит полный локдаун - фото из открытых источников
Так, по словам Эрдогана ограничения начнут действовать с 19:00 29 апреля до 05:00 17 мая. При этом государственный глава добавил, что согласно новым эпидемиологических мероприятий междугородние поездки будут возможны только при наличии разрешения, а междугородний транспорт будет работать только с 50 % загрузкой.
Президент Турции сообщил, что с 29 апреля все субъекты хозяйствования должны прекратить свою деятельность. Исключением являются лишь организации, не попадающие под действие соответствующей директивы МВД.
Также в стране приостанавливаются очные занятия в школах и переносятся экзамены.
Кроме того, со слов Эрдогана, торговые сети будут закрыты по воскресеньям, а в остальные дни они будут работать только в определенные часы.
Президент обратился к гражданам с призывом строго соблюдать карантинные мероприятия, чтобы как можно скорее взять ситуацию с распространением коронавируса под контроль.
Ранее "Комментарии" писали, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал заявление американского президента Джо Байдена о геноциде армян в Османской империи в 1915-1923 годах.
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