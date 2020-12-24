Ученые обнаружили в Индийском океане новую популяцию синих китов

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Павел Зинченко
Ученые нашли доказательства существования ранее не обнаруженной популяции синих китов, обитающих в западной части Индийского океана, на основе анализа звукозаписей из этого региона, что проливает свет на глобальное распределение крупнейших животных, когда-либо живших на Земле.
ФОТО: The Hindu
В то время как эти находящиеся под угрозой исчезновения млекопитающие встречаются по всему миру во всех океанах и издают очень низкие и узнаваемые песни, исследователи, в том числе из Аквариума Новой Англии в США, заявили, что у каждой популяции синих китов есть своя уникальная песня.
В недавно опубликованном исследовании в журнале Endangered Species Research ученые проанализировали записи с побережья Аравийского моря в Омане и на юге, вплоть до Мадагаскара, и обнаружили популяцию синего кита, которая никогда не описывалась. Основываясь на анализе, исследователи полагают, что они обнаружили ранее неизвестную популяцию голубых китов в западной части Индийского океана.
По словам исследователей, ранее предполагалось, что эта популяция синих китов принадлежит к той же популяции, которая изучалась у берегов Шри-Ланки, в южной части центральной части Индийского океана. Однако новое исследование показало, что песни, записанные в этих двух регионах, звучат по разному.
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