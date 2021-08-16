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Украина требует обеспечить свободный выезд из Афганистана всем желающим

В воскресенье вечером на сайте Госдепа США ввиду обострения политической ситуации в Афганистане появилось общее заявление более 60 стран к действующим властям Афганистана

сегодня, 11:35
Автор:

Лилия Боровая

Украина требует обеспечить свободный выезд из Афганистана всем желающим

Аэропорт в Афганистане, фото из открытых источников

Более 60 стран, в числе которых и Украина, поддержали международное заявление о необходимости обеспечения властями Афганистана свободного выезда населения из страны. Текст данного обращения опубликован на официальном сайте Государственного департамента США.

"Афганцам и иностранным гражданам, желающим уехать, должно быть разрешено это сделать: дороги, аэропорты и пограничные переходы должны оставаться открытыми, и необходимо поддерживать спокойствие. Афганский народ заслуживает того, чтобы жить в безопасности и с достоинством. Мы в международном сообществе готовы им помочь", — говорится в тексте заявления.

Безопасностью людей и соблюдением их прав, на официальном уровне обеспокоены также: Представительство Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, Великобритания, Люксембург, Нидерланды, Польша, Хорватия, Черногория, Чешская Республика, Дания, Италия, Япония, Косово, Грузия, Литва, Латвия, Австралия, Албания, Австрия, Багамы, Бельгия, Буркина-Фасо, Канада, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Кот-д'Ивуар, Доминиканская Республика, Сальвадор, Эстония, Федеративные Штаты Микронезии, Фиджи, Финляндия, Франция, Германия, Гана, Греция, Гватемала, Гайана, Гаити, Гондурас, Исландия, Ирландия, Либерия, Лихтенштейн, Мальта, Маршалловы острова, Мавритания, Науру, Новая Зеландия, Нигер, Северная Македония, Норвегия, Палау, Панама, Парагвай, Португалия, Катар, Республика Корея, Республика Кипр, Румыния, Сьерра-Леоне, Словакия, Словения, Испания, Суринам, Швеция, Того, Тонга, Уганда и Йемен.

Напомним, что 15 августа представители экстремистского движения "Талибан" зашли в столицу Афганистана, Кабул и заявили о переходе государственной власти в их руки. 

Ранее на сайте "Комментарии" сообщалось, что президент Афганистана подал в отставку и покинул страну, объясняя это не желанием развязывать кровопролитие.


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Источник: https://www.state.gov/joint-statement-on-afghanistan/
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