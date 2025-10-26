Умерла королева-мать Таиланда Сирикит: страна объявила годовой траур

В Таиланде на 94-м году жизни скончалась королева-мать Сирикит, вдова легендарного монарха Бхумибола Адульядета (Рамы IX), правившего страной более 70 лет. О ее смерти 24 октября сообщило Бюро королевского двора.

В Таиланде скончалась королева Сирикит. Фото: Reuters

Королева Сирикит считалась одной из самых уважаемых фигур современного Таиланда. Она оставила глубокий след в обществе благодаря своей благотворительной деятельности, поддержке образования, искусству и сохранению традиций. Для многих тайцев она олицетворяла идеал материнской заботы, а ее день рождения 12 августа стал в 1976 году официальным Днем матери и национальным праздником.

После инсульта в 2012 году Сирикит полностью отошла от публичной жизни. В последний раз она появлялась на официальных мероприятиях более десяти лет назад.

Как сообщили во дворце, Сирикит находилась в больнице с 2019 года из-за нескольких хронических заболеваний. 17 октября у нее развилась инфекция крови, а 24 октября она скончалась.

В Таиланде траур из-за смерти королевы Сирикит

В стране объявлен годовой национальный траур для членов королевской семьи и двора.

Королева Сирикит была супругой короля Бхумибола Адульядета, который сошел на трон в 1946 году и стал дольше всего правящим монархом Таиланда. После его смерти в 2016 году трон унаследовал их сын король Маха Ваджиралонгкорн (Рама X). После его коронации в 2019 году Сирикит официально получила титул королевы-матери.

