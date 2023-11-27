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Уровень напряженности растет: КНДР стягивает оружие к зоне на границе с Южной Кореей

Уровень напряженности между КНДР и Южной Кореей растет

сегодня, 21:59
Автор:
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Лиля Воробьева
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Власти Северной Кореи стягивают армию и оружие в демилитаризованную зону недалеко от границ с Южной Кореей.

Уровень напряженности растет: КНДР стягивает оружие к зоне на границе с Южной Кореей

КНДР стягивает оружие к границе с Южной Кореей (иллюстративное фото из открытых источников)

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на информацию представителей армии Южной Кореи.


В частности, военнослужащие Южной Кореи заметили активность на территории демилитаризованной зоны в конце прошлой недели. Очевидно, КНДР намерена восстанавливать охранные посты, которые были демонтированы после того, как объявили межкорейское военное соглашение в 2018 году.

Они также отслеживают возросшую активность береговой артиллерии КНДР. Реагируя на это, в Сеуле обещают принимать соответствующие меры, делая намек на восстановление южнокорейских пограничных постов недалеко от границ.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что КНДР заявила об укреплении отношений с Россией . В Северной Корее заявили, что отношения с Россией и дальше будут крепнуть, несмотря на предупреждение и оговорку Америки и других стран.

В сообщении, опубликованном представителем министерства иностранных дел Северной Кореи, говорится, что Америка "должна привыкнуть к новой реальности растущих отношений между Севером и Россией". Кроме этого, там назвали обвинения государственного секретаря США Энтони Блинкена по военному сотрудничеству КНДР и РФ "безответственными и провокационными", а также "усиливающими опасное политическое и военное напряжение на Корейском полуострове".

Также эксперты заявляли, что союз Северной Кореи, России и Китая может привести к усилению ядерного арсенала Пхеньяна. Это произойдет за счет поставок плутония и высокообогащенного урана, которые необходимы для производства ядерных бомб. И этим обеспокоены на Западе.


 



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