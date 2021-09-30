В Афганистане преступники, которых выпустили из тюрьмы, преследуют женщин

В Афганистане, женщины ранее работавшие судьями, подвергаются преследованиям от преступников, которых талибы выпустили из тюрьмы. Об этом сообщает BBC.

Талибы, фото BBC

Эти судьи были одними из первых по защите прав женщин в Афганистане. Теперь более 220 женщин-судей скрываются за страха возмездия от правления талибов. Все эти женщины получали угрозы. Их дома, где они раньше жили, посещали талибы. Те, в свою очередь, от преследований открещиваются. Говорят, что впервые об этом услышали.

"Женщины-судьи должны жить, как любая другая семья, не опасаясь. Никто не должен им угрожать. Наши специальные воинские части обязаны расследовать такие жалобы и действовать, если они есть нарушения, — сказал пресс-секретарь Талибана Билал Карими.

Некоторые судьи признались, что действительно проводили дела против Талибана. И считают, что это одна из главных причин преследования.

"Я получила более 20 угрожающих телефонных звонков от бывших узников, которые сейчас освобождены", — говорит судья Сана, которая сейчас скрывается с десятками членов своей семьи.

По данным Human Rights Watch, 87% женщин в Афганистане испытывали тяжелое обращение в течение жизни. Но сообщество судей, которое работало в поддержку прежних законов страны, помогало отстаивать права женщин и детей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Афганистане талибы запретили девушкам получать высшее образование. Нового ректора университета в Кабуле Мухаммада Ашрафа Гайрата назначили недавно. Мухаммад Гайрат заявил, что временно запрещено девушкам учиться в заведении, а женщинам преподавать там дисциплины. По его словам, в кабинетах должны обустроить завесы, под которыми будут сидеть девушки-студентки. Пока над нововведениями, которые позволят женщинам получать высшее образование, руководство университета работает.

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