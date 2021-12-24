В Бангладеш загорелся паром с людьми: десятки погибших и раненых (ФОТО)

В Бангладеш произошел пожар на пассажирском пароме. Об этом пишет издание Reuters.

Пожар. Иллюстрация: фото из открытых источников

Как стало известно, трагедия произошла в ночь на 24 декабря на реке Суганда в неподалёку от города Джалокати. На пароме с несколькими сотнями пассажиров произошел пожар. Согласно данным в СМИ, возгорание образовалось в машинном отделении, а затем пламя охватило и палубу.

Люди направлялись из столицы страны в город Баргуна. Сообщается, что когда произошел пожар люди были вынуждены прыгать в воду, в попытках спастись.

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В результате инцидента погибло по меньшей мере 38 человек. Около 100 человек получили ранения различной степени тяжести. Более 50 пострадавших были доставлены в медицинские учреждения. Состояние некоторых раненых врачи оценивают как критическое. Также есть люди, которые числятся пропавшими без вести.

Причины пожара пока неизвестны. Проводится расследование.

Фото: Reuters

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Соединённых Штатах Америки произошла стрельба в здании торгового центра. Двое мужчин открыли огонь друг по другу. На место событий прибыли стражи порядка. Им удалось задержать одного из подозреваемых. В результате происшествия пострадали четыре человека. Они были госпитализированы.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Королевстве Тонга начал извергаться вулкан. Он выбросил высоко вверх огромное облако из газа. Из-за этого местных жителей предупредили о возможной опасности для здоровья. По данным специалистов, если газ и пыль вулкана смешаются с водой в атмосфере, то на землю может обрушиться кислотный дождь.

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