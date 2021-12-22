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В Полинезии началось извержение вулкана: могут пройти кислотные дожди (ФОТО)

Вулкан выбросил облако газа на высоту 18 километров

22 декабря 2021, 19:40
Автор:

Денис Подставной
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В Полинезии начал извергаться вулкан. Об этом пишет издание The Watchers. 

В Полинезии началось извержение вулкана: могут пройти кислотные дожди (ФОТО)

Лава. Фото из открытых источников

Как стало известно, в Королевстве Тонга, что в Полинезии началось извержение вулкана. В результате в небо  поднялось массивное облако газа.

Согласно данным издания, газовое облако поднялось на высоту около 18 километров над уровнем моря. Из-за этого всех местных жителей и туристов предупреждают  о возможных последствиях.

В Полинезии началось извержение вулкана: могут пройти кислотные дожди (ФОТО) - фото 2

Фото: GrajalesTV, Twitter

Специалисты говорят,  что пыль и газ могут привести к кислотным дождям, если смешаются с водой в атмосфере. Такие осадки могут вызвать у человека зуд и раздражение кожи, а также при попадании в глаза — нечеткость и изменение цвета зрения. 

В предупреждении говорится, что если кожа или глаза попали под кислотный дождь, то человеку нужно обратиться к медикам для получения соответствующего лечения. 

В Сети появляются фотографии с места событий. На кадрах можно увидеть, как массивное газовое облако поднимается в воздух. 

В Полинезии началось извержение вулкана: могут пройти кислотные дожди (ФОТО) - фото 3

Фото: GrajalesTV, Twitter

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в России заметили необычное природное явление. Рядом с исследовательской станцией на берегу Белого моря ученые нашли голубые огни на снегу. Было проведено исследование и выяснилось, что такой эффект вызвали морские обитатели, которые обладают специальными железами, позволяющие им светится. Сообщается, что животных могло вынести на берег приливом. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Малайзии увеличилось число жертв наводнений. Они обрушились на шесть штатов после проливных дождей. В настоящее время число жертв уже превышает 20 человек. Многим местным жителям приходится покидать свои дома и эвакуироваться. 


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Источник: https://watchers.news/2021/12/22/acid-rain-warning-tonga-hunga-tonga-hunga-haapai-volcano-december-2021/
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