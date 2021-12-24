В США произошла стрельба в торговом центре: есть пострадавшие (ФОТО)

В Соединённых Штатах Америки произошла стрельба в общественном месте. Об этом пишет издание ABC 7 Chicago.

Стрельба. Фото из открытых источников

Как стало известно, происшествие случилось в населённом пункте Оук-Брук, что в штате Иллинойс. Сообщается, что в здании торгового центра произошла перестрелка.

В материале указывается, что двое знакомых открыли друг по другу стрельбу в одном из коридоров ТЦ. В результате происшествия пострадали четыре человека. Предположительно, среди раненых один из стрелков.

Потерпевшие были госпитализированы прибывшими на место событий медиками. В настоящее время угрозы для жизни раненых нет.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать второго подозреваемого. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.





Фото: abc7chicago.com

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в американском штате Калифорния легкомоторный самолет рухнул прямиком на крышу жилого дома, в котором в этот момент находились люди. Из-за аварии было повреждено здание и несколько деревьев. Ранения получил пилот летательного аппарата. Мужчину доставили в больницу. Полицию на место событий вызвали хозяева дома. Когда самолет упал на дом они подумали, что к ним в жилье хотят пробраться злоумышленники.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что на нефтезаводе Exxon Mobil в США произошел мощный взрыв и пожар. Согласно информации в СМИ, возгорание началось во время ремонта установки гидроочистки и распространившись задело часть производства бензина на предприятии. В результате происшествия пострадали по меньшей мере четыре человека. Их доставили в медицинское учреждение.

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