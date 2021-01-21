В центре Багдада прогремел взрыв: есть жертвы — фото, видео (ОБНОВЛЕНО)

На центральном рынке Багдада, столицы Ирака, прогремел мощный взрыв. Событие квалифицировано как теракт, сообщает Reuters.

Иракские военные охраняют территорию взрыва. Фото: Reuters

По данным агентства, в результате инцидента минимум 13 человек погибли, более 30 — получили ранения.

Взрыв устроили двое смертников, которые просто подорвали себя среди толпы покупателей на площади Таяран. СМИ уже окрестили террористов "самоубийцами-близнецами".





Представители министерства внутренних дел Ирака сообщают журналистам, что количество жертв теракта постоянно растет, ведь многие раненые находятся в тяжелом состоянии. По заявлению некоторых местных СМИ, число жертв уже может достигать 20 и даже больше.

На месте взрыва сейчас работают представители иракских военных сил, территория рынка оцеплена, проводится расследование.

Стоит заметить, что за последние годы в Багдаде практически не наблюдалось подобных случаев. Это удалось сделать благодаря сотрудничеству иракцев и США, которые ослабили контроль группы боевиков "Исламское государство" на территории страны. Предыдущий теракт с участием смертников на территории Ирака тоже произошел на площади Таяран. К слову, также в январе, только три года назад, в 2018-м. Тогда взрыв унес с собой как минимум 27 человеческих жизней.

UPD. За данными Reuters, количество погибших в нынешнем теракте возросло до 23 жертв, минимум 50 людей ранены.





Власть Ирака еще не объявила, кого считает ответственным за произошедший взрыв, но заметила, что подобные формы террора очень даже отличительны для "Исламского государства."

Напомним, днем ранее в США угрожали взорвать здание Верховного Суда, неподалеку от которого проходила инаугурация Джо Байдена. Но эвакуацию не объявили. Джо Байден же успешно принес президентскую присягу.

Также "Комментарии" прежде сообщали, что в одном из детсадов Винницы произошел взрыв.





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