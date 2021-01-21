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Главная Новости Мир Азия В центре Багдада прогремел взрыв: есть жертвы — фото, видео (ОБНОВЛЕНО)
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В центре Багдада прогремел взрыв: есть жертвы — фото, видео (ОБНОВЛЕНО)

Подобный взрыв в Багдаде первые за несколько последних лет

сегодня, 12:36
Автор:

Вечканова Елена

На центральном рынке Багдада, столицы Ирака, прогремел мощный взрыв. Событие квалифицировано как теракт, сообщает Reuters.

В центре Багдада прогремел взрыв: есть жертвы — фото, видео (ОБНОВЛЕНО)

Иракские военные охраняют территорию взрыва. Фото: Reuters

По данным агентства, в результате инцидента минимум 13 человек погибли, более 30 — получили ранения.

Взрыв устроили двое смертников, которые просто подорвали себя среди толпы покупателей на площади Таяран. СМИ уже окрестили террористов "самоубийцами-близнецами".


Представители министерства внутренних дел Ирака сообщают журналистам, что количество жертв теракта постоянно растет, ведь многие раненые находятся в тяжелом состоянии. По заявлению некоторых местных СМИ, число жертв уже может достигать 20 и даже больше.

На месте взрыва сейчас работают представители иракских военных сил, территория рынка оцеплена, проводится расследование.

Стоит заметить, что за последние годы в Багдаде практически не наблюдалось подобных случаев. Это удалось сделать благодаря сотрудничеству иракцев и США, которые ослабили контроль группы боевиков "Исламское государство" на территории страны. Предыдущий теракт с участием смертников на территории Ирака тоже произошел на площади Таяран. К слову, также в январе, только три года назад, в 2018-м. Тогда взрыв унес с собой как минимум 27 человеческих жизней.

UPD. За данными Reuters, количество погибших в нынешнем теракте возросло до 23 жертв, минимум 50 людей ранены.

В центре Багдада прогремел взрыв: есть жертвы — фото, видео (ОБНОВЛЕНО) - фото 2

Власть Ирака еще не объявила, кого считает ответственным за произошедший взрыв, но заметила, что подобные формы террора очень даже отличительны для "Исламского государства."

Напомним, днем ранее в США угрожали взорвать здание Верховного Суда, неподалеку от которого проходила инаугурация Джо Байдена. Но эвакуацию не объявили. Джо Байден же успешно принес президентскую присягу.

Также "Комментарии" прежде сообщали, что в одном из детсадов Винницы произошел взрыв.



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Источник: https://www.reuters.com/article/us-iraq-security/rare-twin-suicide-attack-kills-at-least-13-in-baghdad-idUSKBN29Q0W8
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