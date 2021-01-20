В США сообщили об угрозе взрыва в Верховном Суде: рядом проходит инаугурация Байдена

Верховный Суд США может находиться под угрозой совершения теракта. О возможном инциденте сообщает американский новостной канал CNN.

Верховный Суд США находится совсем рядом с Капитолием. Фото из открытых источников

Журналисты ссылаются на информацию пресс-службы Верховного Суда. Как сообщил неназванный источник, ведомство предупредили о возможном взрыве во время инаугурации новоизбранного президента Джо Байдена. Несмотря на высокий риск, эвакуацию в здании не объявили.

Стоит заметить, что Верховный Суд находится совсем рядом с Капитолием. Именно здесь Джо Байден собирается торжественно принять присягу нового главы Соединенных Штатов. В данный момент на церемонию уже активно съезжаются гости. Впрочем, среди них не будет предшественника Байдена — Дональд Трамп вместе с супругой Меланией покинул Белый Дом и отправился в личную резиденцию. К слову, он первый из президентов за 150 лет, который не будет присутствовать при передаче президентского звания последователю.

Напомним, что Байден уже предоставил план действий на первые сто дней своего президентства. Наиболее важной частью политик считает борьбу с экономическим кризисом, которую вызвал коронавирус. Также Америка скорее всего вернется во Всемирную организацию здравоохранения, которую покинули из-за приказа Трампа.

Кроме этого "Комментарии" сообщали, что перед тем, как выехать на собственную президентскую присягу, Джо Байден расплакался в прямом эфире. Также на портале можно ознакомиться с малоизвестными снимками новоизбранного главы США. В необычной подборке найдется даже снимок с тогдашним президентом Украины Виктором Ющенко.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!