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В государствах Центральной Азии исчезла электроэнергия: что повлекло за собой "аварийное отключение"

Отключение электроэнергии произошло в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане

сегодня, 11:04
Автор:

Карина Ожерельева
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По словам власти и жителей, в государствах Центральной Азии, в частности в крупных городах Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана во вторник, 25 января, отключили электроэнергию после того, как отключили главную линию электропередачи в Казахстане. Об этом сообщает Reuters.

В государствах Центральной Азии исчезла электроэнергия: что повлекло за собой "аварийное отключение"

Линии электропередач - фото из открытых источников

Сети трех бывших советских республик соединены между собой, а через Казахстан подключены к российской электросети, которую они могут использовать для покрытия неожиданного дефицита.

Но казахстанская линия электропередач "Север-Юг", соединяющая густонаселенный южный Казахстан и двух его соседей с крупными электростанциями на севере Казахстана и российской сетью, была отключена во вторник утром из-за "аварийного дисбаланса" в центральноазиатской части электросети. Об этом сообщил оператор сети KEGOC.

Сообщалось об отключении в крупнейшем городе Казахстана Алматы и нескольких крупных южных городах вблизи узбекской и киргизской границ.

Власти Узбекистана и Кыргызстана заявили, что восстанавливают электростанции после аварийного отключения.

Как сообщали ранее "Комментарии", в Казахстане граждане начали собирать подписи, чтобы власти раскрыли имена погибших во время протестов. Они также требуют, чтобы семьям жертв и пострадавшим была предоставлена финансовая помощь. Они добавили, что жертвами стали случайные особы и многодетные родители. Инициативная группа считает, что количество погибших будет расти. Они апеллируют тем, что неизвестно количество пропавших и больниц. Власти сообщили, что всего погибли или пропали без вести 225 человек


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Источник: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/power-blackout-hits-kazakhstan-kyrgyzstan-uzbekistan-2022-01-25/
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