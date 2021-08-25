В Грузии легковушка с ребёнком внутри сорвалась в овраг: момент попал на видео



















В Грузии легковой автомобиль с пассажирами внутри сорвался в овраг. Об этом сообщает издание Корреспондент.

В Грузии легковушка сорвалась в овраг. Фото из открытых источников.

Как стало известно, трагедия произошла на перевале Годердзи, что в высокогорной Аджарии. Легковой автомобиль сорвался в глубокий овраг. Падая, транспортное средство перевернулось десятки раз. Сообщается, что внутри автомобиля находились иностранцы, среди которых был ребёнок.

По информации СМИ, в результате происшествия ребёнок погиб. На данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента.

В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент аварии.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в турецком городе Стамбул трагически погибла TikTok блогерша. Сообщается, что она взобралась на крышу здания со своей малолетней сестрой для того, чтобы записать новый видеоролик и запечатлеть закат. В какой-то момент девушка наступила на плохо закрепленную кровлю и провалилась. Пострадавшая упала с высоты около 50 метров. От полученных травм она скончалась на месте. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в России потерпел крушение опытный образец военно-транспортного самолета. В этот момент он заходил на посадку. Летательный аппарат рухнул в лесополосе неподалёку от аэродрома Кубинка. Сообщается, что самолет выполнял тренировочный полет. На его борту находилось три члена экипажа. В Сети появилось видео, на котором видно, что перед падением в самолете произошло возгорание. Причины трагедии устанавливаются. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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