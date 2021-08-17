В России разбился военно-транспортный самолет: никто не выжил (ВИДЕО)



















В России потерпел крушение военный самолет. Об этом сообщает издание Лига Новости.

В России разбился Ил-112В. Фото: AA

Как стало известно, опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В разбился заходя на посадку в лесополосе неподалёку от аэродрома Кубинка. Сообщается, что летательный аппарат загорелся, а затем упал во время выполнения тренировочного полета.

Согласно предварительным данным, произошло возгорание правого двигателя самолета. В результате происшествия погибли все три члена экипажа.

По информации Объединенной авиастроительной корпорации данный борт готовился к участию в форуме Армия-2021, который будет проходить в РФ.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Турции потерпел крушение пожарный самолет, который был арендован у РФ. Сообщается, что самолет разбился неподалёку от турецкого города под названием Кахраманмараш, который находится на востоке страны. На борту летательного аппарата находилось пятеро военнослужащих России и трое граждан Турции. В результате авиакатастрофы никто не выжил. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что на Камчатке разбился вертолет, который перевозил туристов. На борту летательного аппарата находилось 16 человек. Некоторым из них удалось выжить после падения. Сообщается, что вертолет рухнул в озеро недалеко от острова Сердце Алаида. Водолазы не смогли добраться к винтокрылой машине из-за того, что она ушла под воду на глубину более 100 метров. Подробно об этом читайте в нашем материале.





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