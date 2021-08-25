TikTok блогерша трагически погибла во время съемок нового видеоролика: подробности (ВИДЕО)

Турецкая блогерша трагически погибла во время съемок нового ролика. Об этом сообщает издание Daly Mail.

В Турции трагически погибла TikTok блогерша. Фото: Newsflash.

Как стало известно, инцидент произошел в турецком городе Стамбул. Сообщается, что 23-летняя TikTok блогерша по имени Кубра Доган забралась на крышу вместе со своей несовершеннолетней сестрой. Вместе они планировали записать несколько новых видео и запечатлеть закат.

Во время съемки блогерша случайно наступила на кровлю, которая была плохо закреплена и провалилась. Девушка упала с высоты около 50 метров. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Родственник погибшей в связи с инцидентом собирается подать в суд на организацию, которая занималась установкой данной крыши.

В Сети появилось видео на котором запечатлены последние минуты жизни молодой девушки.

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, что в итальянских Альпах трагически погиб популярный YouTube-блогер. Как стало известно, парень снимал новое видео для своего канала на склоне горы Сечеда в Валь-Гардене. Во время съемок он оступился и упал с высоты около 200 метров. Медикам, которые прибыли на место трагедии, не удалось спасти жизнь блогера. Подробно об этом читайте в нашем материале.

от коронавируса умер американский блогер, который был ярым противником вакцинации. Он

неоднократно высмеивал кампании по вакцинации от коронавируса и считал, что

от болезни его должна защищать прежде всего вера. После того как у мужчины обнаружили

COVID-19, у него стала развиваться пневмония. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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