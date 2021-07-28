В Грузии мощные ливни разрушают дороги мосты и города (ФОТО)

В Грузии прошли мощные ливни, которые вызвали разрушения. Об этом сообщает издание Новости-Грузия.

На Грузию обрушились сильные ливни. Фото: newsgeorgia.ge

Как стало известно, из-за сильных дождей затопило улицы портовый город Батуми. В мэрии города сообщили, что в результате стихии оказались затопленными около 100 перекрестков. Это нарушило движение транспорта. На нескольких улицах вода затопила первые этажи зданий. На данный ведутся работы по откачке воды из помещений.

Также из-за стихии на седьмом километре трассы внутреннего значения Алпана-Цагери сошел оползень. Движение по ней было запрещено для любого вида транспорта.





Фото: Facebook @georoad.ge

Неподалёку от города Кутаиси размыло автодорогу на 97 км участка Цхалтубо-Цагери-Лентехи. На данный момент ведутся работы по её восстановлению.





Фото: Facebook @georoad.ge

В регионе Сванетия река Цхенисцкали вышла из своих берегов и смыла более 50 метров дороги неподалеку от населённого пункта Сакдари. Был поврежден мост.





Фото: Facebook @georoad.ge

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Италию накрыл сильный ливень. Из-за проливных дождей образовались наводнения. В провинции Комо улицы города и жилые дома местных жителей. Стихия сметала всё на своём пути. В коммуне Бриено из-за подтоплений около 50 человек оказалось заблокированы в собственных дома. Им понадобилась помощь сотрудников спасательной службы. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Турции вспыхнули сильные лесные пожары. Стихия вплотную приблизилась к популярным курортным городам. В городе Манавгат огнем были охвачены некоторые кварталы. В ликвидации пожара приняли участие даже местные жители.

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