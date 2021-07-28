В Турции лесной пожар добрался до центра города (ФОТО)

В Турции вспыхнули лесные пожары. Об этом пишет издание Hurriyet.

Лесные пожары в Турции. Фото: TGRT Haber/tgrthaber.com.tr

Как стало известно, возгорание образовалось вблизи курортных городов Анталья и Сиде. Сообщается, что жители некоторых районов Антальи были частично эвакуированы.

Сотрудники пожарной службы пытаются локализовать возгорание и сделать всё возможное, чтобы огонь не добрался до жилых домов и автозаправочных станций.

Также пожар добрался до города Манавгат. Там огонь частично охватил центральные кварталы.

В тушении пожара приняли участие даже местные жители, однако им мешают погодные условия. Ветер помогает быстро распространится возгоранию к жилым районам.

Предположительно причиной пожара стала жаркая и сухая погода.





Фото: Twitter.com



Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Турции из-за проливных дождей на города, которые расположены на побережье чёрного моря обрушилось наводнение. Город Архави и близлежащие населённые пункты оказались затопленными. На данный момент к ним можно добраться только на лодке. В опасном регионе проводится эвакуация. Своё жильно были вынуждены покинуть уже около 200 человек. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что часть Италии пострадала от мощных ливней. Стихия разрушает города. В провинции комо вода затопила жилье местных жителей. Также в коммуне Бриено из-за дождей сошел оползень, который в свою очередь вызвал утечку газа. Местные власти называют убытки от бушующей стихии огромными. В Сети появились фотографии с места событий. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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