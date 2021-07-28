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Италию накрыл сильный ливень: стихия разрушает города (ФОТО)

Местные власти назвали огромными убытки от непогоды

сегодня, 14:31
Автор:

Денис Подставной

Часть Италии пострадала от мощных ливней. Об этом сообщает издание Ansa.

Италию накрыл сильный ливень: стихия разрушает города (ФОТО)

Часть Италии накрыли сильные ливни. Фото Ansa.it

Как стало известно, итальянская провинция Комо, что находится в северной части области Ломбардия сильно пострадала от стихии. Сообщается, что улицы города и дома местных жителей оказались затоплены водой. Также пострадали десятки транспортных средств. 

Италию накрыл сильный ливень: стихия разрушает города (ФОТО) - фото 2

Фото Ansa.it.

В коммуне Бриено в результате проливных дождей сошел оползень. Он вызвал утечку газа. Из-за подтоплений около 50 человек оказались заблокированы в своих домах и нуждались в помощи сотрудников спасательных служб. Местные власти назвали огромными убытки от непогоды. 

Также сообщается, что многие дороги оказались заблокированными из-за последствий стихии. 

В Сети появились фото с места событий. 

Италию накрыл сильный ливень: стихия разрушает города (ФОТО) - фото 3

Фото Ansa.it.

Напомним ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Италию охватили лесные пожары. Сообщается, что итальянские острова Сицилия и Сардиния оказались охвачены пламенем. Возгорание началось в зелёной зоне муниципалитета Ериче, что на Сицилии. Эксперты называют ущерб от стихии огромным. На Сардинии уже на протяжении трех суток сотрудники пожарной службы борются с очагами пламени. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что в Греции продолжает бушевать стихия. Лесные пожары уже вплотную подбираются к столице. Жители некоторых населённых пунктов были эвакуированы. Сотрудники пожарной службы делают всё возможное, чтобы остановить наступление пламени, однако погодные условия усложняют эту задачу. Сообщается, что на данный момент для тушения пожаров задействованы полторы тысячи пожарных. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://www.ansa.it/lombardia/notizie/2021/07/27/maltempo-ancora-emergenza-nel-comasco-torrenti-esondati_b05ec9b1-0d54-457b-bdd2-3b0d444eb48e.html
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