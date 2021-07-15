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Главная Новости Мир Азия В Индии глухонемому человеку вместо прививки против COVID-19 сделали стерилизацию
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В Индии глухонемому человеку вместо прививки против COVID-19 сделали стерилизацию

На такой шаг решилась активистка, чтобы заработать 400 рупий

сегодня, 17:36
Автор:

Лиля Воробьева

Глухонемому человеку, который живет в индийской деревне Бишанпер, вместо вакцинации от коронавируса провели стерилизацию. Об этом пишет Times of India.

В Индии глухонемому человеку вместо прививки против COVID-19 сделали стерилизацию

Вазэктомия (фото из открытых источников)

Аккредитованная активистка в области общественного здравоохранения (ASHA) увезла из дома в больницу 40-летнего Дхрува Кумара будто для получения прививки. Но на самом деле ему в районной больнице сделали вазэктомию. После операции мужчину оставили самого на полпути домой. Обессиленный, он едва смог самостоятельно прийти домой, но сразу потерял сознание. Родственники сразу доставили его в клинику.

Как сообщают информированные источники индийского издания, активистка специально отправила мужчину на вазэктомию, чтобы выполнить свой план, который установлен районным отделом здравоохранения перед Всемирным днем народонаселения. При содействии стерилизации медик хотела получить награду в размере 400 рупий (примерно 147 гривен).

Старший брат потерпевшего, который вместе с ним проживает, рассказал, что он не знал, как происходит вакцинация.

Кроме того, активистка их убедила, что если он отпустит брата, то их семья получит 3000 рупий (около 1100 гривен). Ведь такую сумму власти заплатят мужчинам, которые проходят стерилизацию.

По индийским законам, медицинское вмешательство нельзя делать без согласия на то пациента. Также вазэктомию нельзя делать мужчине, который еще не женат, а Дхрув Кумар не имел жены и детей.

Что такое вазэктомия?

Вазэктомия — это хирургическая операция, во время которой пациенту перевязывают или удаляют части семявыносящих протоков, делая его неспособным иметь детей. После операции все половые функции и поведение пациента остаются в норме.

Такой радикальный метод контрацепции рекомендуют мужчинам, у которых уже есть дети.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что в Индии тигрица загрызла двух мотоциклистов на глазах в их друга.


 


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Источник: https://timesofindia.indiatimes.com/city/agra/unmarried-deaf-mute-man-goes-to-etah-dist-hosp-for-covid-19-jab-along-with-an-asha-worker-returns-home-sterilized/articleshow/84355308.cms
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