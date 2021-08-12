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Главная Новости Мир Азия В Индии из-за схода оползня погибли люди: 30 человек числятся пропавшими без вести (ФОТО)
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В Индии из-за схода оползня погибли люди: 30 человек числятся пропавшими без вести (ФОТО)

Оползнем накрыло несколько автомобилей

сегодня, 14:03
Автор:

Денис Подставной

В Индии  после схода оползня под завалами оказались несколько автомобилей и автобус. Об этом сообщает издание Корреспондент. 

В Индии из-за схода оползня погибли люди: 30 человек числятся пропавшими без вести (ФОТО)

Сход оползня в Индии. Фото: hindustantimes.com

Как стало известно, инцидент произошел в индийском штате Химачал-Прадеш. Сообщается, что в результате схода оползня погибли 13 человек и еще около 30 числятся пропавшими без вести. Оползнем накрыло грузовик, автобус и еще несколько легковушек. Известно, что только в одном автобусе находись около 40 человек.

На место происшествия прибыли медики, которые доставили десятерых пострадавших в медицинские учреждения. Они получили травмы различной степени тяжести. Из-за данного природного явления оказалась заблокирована автодорога Реконг Пео-Шимла. 

В Сети появились фотографии с места инцидента. 

В Индии из-за схода оползня погибли люди: 30 человек числятся пропавшими без вести (ФОТО) - фото 2

Фото: hindustantimes.com 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Бангладеш молния попала в лодку с людьми, который праздновали свадьбу. Они плыли по реке Падма. Сообщается, что в результате происшествия погибло по меньшей мере 15 человек и еще несколько получили ранения. Прибывшие на место события медики доставили потерпевших в медицинские учреждения. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что в Алжире лесные пожары уносят всё больше жизней. Из-за возгораний погибло 65 человек, 28 из них являлись военнослужащими, которые спасали местных жителей. Еще несколько человек получили сильные ожоги и на данный момент находятся в медицинских учреждениях. Самые сильные пожары были зафиксированы в горной местности региона Кабилия. Подробно об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://www.ndtv.com/india-news/landslide-in-himachal-pradeshs-kinnaur-several-feared-buried-as-some-vehicles-trapped-under-debris-news-agency-pti-2507901
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