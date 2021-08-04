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Главная Новости Мир Азия В Бангладеш удар молнии убил более десяти человек, которые праздновали свадьбу
commentss НОВОСТИ Все новости

В Бангладеш удар молнии убил более десяти человек, которые праздновали свадьбу

Молния ударила в гостей свадьбы, которые плыли на лодке

сегодня, 15:53
Автор:

Денис Подставной

В Бангладеш молния попала в группу людей. Об этом пишет издание Daily Bangladesh.

В Бангладеш удар молнии убил более десяти человек, которые праздновали свадьбу

Молния убила людей в Бангладеш. Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел сегодня, 4 августа, в подокруге Шибгандж, что на северо-западе Бангладеш. Сообщается, что молния угодила в группу людей, который плыли на лодке по реке Падма. Они праздновали свадьбу. В результате происшествия погибло, как минимум 16 человек. 

На место событий прибыли медики, которые доставили потерпевших в ближайшие медицинские учреждения. Власти не исключают, того, что список жертв может увеличиться. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в индийском городе Джайпур, что является столицей штата Раджастхан молния угодила в группу людей, которые фотографировались в популярном месте для туристов. В момент удара молнии на башне форта Амбер находилось около трех десятков человек. Некоторые из них спрыгнули вниз после удара. В результате происшествия погибло по меньшей мере 11 человек и еще многие получили ранения разной степени тяжести. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Также издание информировало о том, что в Бангладеш произошло возгорание в здании фабрики, которая производит сок. Пожар, который возник на первом этаже здания быстро распространился на большую территорию, благодаря легковоспламеняющимся веществам, что находились внутри. В результате инцидента погибло 52 человека и еще практически такое же число получили ранения. Работники предприятия пытались спасти выпрыгивая из окон здания, а некоторые взобрались на крышу. На место событий прибыли спасатели и медики. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://korrespondent.net/world/4383803-v-banhladesh-ot-udara-molnyy-pohybly-16-hostei-svadby
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