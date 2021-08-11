В Алжире лесные пожары уносят всё больше жизней: в стране объявили траур

В Алжире продолжают полыхать леса. Об этом сообщает издание Reuters.

Пожары в Алжире. Фото: REUTERS/Abdelaziz Boumzar

Как стало известно, число жертв из-за возгораний выросло до 65. Сообщается, что правительство страны привлекло к борьбе со стихией армию. Самые сильные пожары были зафиксированы в горной местности Кабилия.

Отмечается, что из 65 погибших 28 были военнослужащими. Еще 12 получили сильные ожоги и были доставлены в медицинские учреждения.

Президент страны объявил трехдневный траур в связи с гибелью людей. Были приостановлены все мероприятия, которые не связанны с пожарами.

В Сети появляются видео с места событий.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что пламя охватило леса, как минимум в 16 провинциях Северной африки. Сообщается, что в Алжире стихия унесла жизни десятков людей. В число погибших попали и военные, которые погибли спасая местных жителей от огня. Некоторые граждане самостоятельно пытаются бороться со стихией. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что пока одна часть Турции страдает от пожаров, в другой наводнения уничтожают всё на своем пути. Непогода обрушилась на север страны. Из-за проливных дождей в нескольких провинциях начали образовываться масштабные наводнения. Также из-за ливней в некоторых населённых пунктах сошли оползни, которые привели к обрушению домов. Водой уносит автомобили местных жителей. Сообщается, что провинция Бартын пострадала сильнее всего от стихии. Одна женщина была объявлена пропавшей без вести. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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