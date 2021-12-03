logo

BTC/USD

57035.39

ETH/USD

4603.27

LTC/USD

206.29

USD/UAH

27.55

EUR/UAH

31.05

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Азия В Индии леопард пробрался в школу и напал на ученика (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В Индии леопард пробрался в школу и напал на ученика (ВИДЕО)

В индийском городе Алигарх произошло нападение леопарда на человека

сегодня, 12:33
Автор:

Денис Подставной
Поделитесь публикацией:

В Индии леопард напал на ребёнка. Об этом пишет издание BBC. 

В Индии леопард пробрался в школу и напал на ученика (ВИДЕО)

Леопард. Фото: Pixabay

Как стало известно, инцидент произошел в индийском городе Алигарх, что на севере страны. Леопард пробрался в помещение школы и напал на одного из учеников. 

Школьник успел выбежать из класса, но получил легкие телесные повреждения. Сообщается, что на данный момент в результате 11 часовой операции, хищник был пойман и усыплен. 

Официальные лица заявили, что леопард вышел из близлежащего участка леса. 

В материале отмечается, что  из-за сокращения среды обитания леопардов в Индии встречи людей с ними стали обычным явлением. 

В сети появилось видео с места событий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Сальвадоре разбился военный самолет, который вылетел на поиски яхты, что пропала в море. На борту летательного аппарата находился сын министра обороны страны. В результате авиакатастрофы он вместе с двумя другими членами экипажа погибли на месте. Спасательной операцией руководит лично министр обороны. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что Колумбия страдает от проливных дождей, которые привели к наводнениям и выходу рек из берегов. В нескольких городах на северо-западе страны потоки воды сносят все на своем пути. Больше всего досталось городу Медельин. Разбушевавшаяся стихия повредила десятки домов. От некоторых улиц остаются одни руины. Ранения различной степени тяжести получили по меньшей мере семь граждан. Автомобили местных жителей превращаются в груду металлолома. Власти обещают помощь семьям, которые пострадали от непогоды. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bbc.com/news/av/world-asia-india-59503874
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!