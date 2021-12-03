В Индии леопард пробрался в школу и напал на ученика (ВИДЕО)

В Индии леопард напал на ребёнка. Об этом пишет издание BBC.

Леопард. Фото: Pixabay

Как стало известно, инцидент произошел в индийском городе Алигарх, что на севере страны. Леопард пробрался в помещение школы и напал на одного из учеников.

Школьник успел выбежать из класса, но получил легкие телесные повреждения. Сообщается, что на данный момент в результате 11 часовой операции, хищник был пойман и усыплен.

Официальные лица заявили, что леопард вышел из близлежащего участка леса.

В материале отмечается, что из-за сокращения среды обитания леопардов в Индии встречи людей с ними стали обычным явлением.

В сети появилось видео с места событий.

"Man Vs Wild _ the graceful, agile, powerful tendua (leopard) treads into a classroom & will catch a short nap?? before being released to jungle.."



Forest & Police officials rushed for rescue after we got an unusual panic call about leopard frm a college in Chara area #Aligarh pic.twitter.com/XVzSz67u8A — Kalanidhi Naithani (@ipsnaithani) December 1, 2021

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Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что

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