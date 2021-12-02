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Колумбию накрыли наводнения: стихия разрушает дома и превращает автомобили в металлолом (ВИДЕО)

В Колумбии из-за непогоды пострадали по меньшей мере семь человек

сегодня, 20:06
Автор:

Денис Подставной
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Колумбия страдает от сильных паводков. Об этом пишет издание ТСН.

Колумбию накрыли наводнения: стихия разрушает дома и превращает автомобили в металлолом (ВИДЕО)

Наводнение. Иллюстрация: Pixabay

На днях на северо-запад  Колумбии обрушились проливные дожди. Разбушевавшаяся стихия спровоцировала паводки. Потоки воды сносили всё на своем пути. В материале отмечается, что даже автобусы не могли устоять перед давлением воды. 

В пострадавших районах от улиц остались одни руины. Автомобили местных жителей превращены в металлолом. Сильно пострадал город Медельин.

Сообщается, что из-за непогоды пострадали по меньшей мере семь человек. Около 80 зданий были разрушены. 

Местные власти обещают помочь людям с восстановлением имущества. 

Видео: YouTube-канал Meteored. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что наводнения в Австралии уже успели унести жизни двух граждан. Мощные потоки воды образовались в результате проливных дождей. Около тысячи человек были вынуждены покинуть своё жилье и эвакуироваться в безопасные места. Добровольцы присоединяются к спасательным операциям. Они занимаются доставкой снабжения и ликвидацией последствий непогоды. В австралийском штате Квинсленд всего за сутки выпало около 100 миллиметров осадков. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Нигерии затонула лодка с пассажирами. Люди направлялись в населённый пункт под названием Багвай. Очевидцы трагедии сообщают, что на борту плавсредства находилось около 50 человек. В какой-то момент лодка опрокинулась и пошла ко дну. В результате происшествия пострадали по меньшей мере 29 граждан. Многие числятся пропавшими без вести. На данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.  


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Источник: https://tsn.ua/ru/exclusive/kolumbiya-stradaet-ot-posledstviy-razrushitelnogo-pavodka-chto-sprovocirovali-dozhdi-1923298.html
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