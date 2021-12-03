Погиб сын министра обороны: в Сальвадоре разбился военный самолет

В Сальвадоре потерпел крушение самолет. Об этом пишет издание Корреспондент.

Самолет. Фото: Pixabay

У побережья Сальвадора, в районе Ла-Пунтилья пропал с радаров легкий двухмоторный самолет Baron 55 Beechcraft ВВС страны. Сообщается, что летательный аппарат вылетел на поиски яхты с двумя пассажирами, которая на днях пропала в море.

На борту воздушного судна находилось три человека, в том числе и сын министра обороны Сальвадора. На месте трагедии были обнаружены бездыханные тела членов экипажа. Из трех человек никто не выжил.

Президент страны Наиб Букеле сообщил на своей странице в социальной сети Twitter, что несмотря на боль, министр обороны лично руководит спасательной операцией.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в столице Нидерландов посреди города произошел взрыв. На место происшествия прибыли сотрудники спасательной службы, которые установили, что взрывчатка сработала у входной двери одного из домов. В результате инцидента пострадал один гражданин. Он получил ранения и был доставлен в медицинское учреждение. Жильцы дома были эвакуированы. Их осмотрели врачи. На данный момент уже начато расследование.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что Колумбию накрыли мощные наводнения, которые образовались в результате сильных ливней. Непогода обрушилась на северо-запад страны. Сообщается, что больше всего пострадал город Медельин. Там потоки воды сносят всё на своем пути. Из-за стихии пострадало уже, как минимум семь человек. Десятки домов были разрушены. Автомобили местных жителей превращаются в металлолом.









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