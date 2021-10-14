В Индии мужчина убил свою жену коброй, пока та спала

В Индии мужчина убил свою жену с помощью кобры. Об этом сообщает издание УНИАН.

Убийство коброй. Фото: Рixabay

В прошлом году правоохранители задержали 28-летнего мужчину после смерти его жены. Стражи порядка расследовали это дело как убийство, заподозрив в нем мужа. Мужчина якобы убил свою супругу ради приданного.

Как стало известно, 25-летняя домохозяйка была найдена мёртвой в своем доме, что находится на юге страны. Отмечается, что родственники погибшей сразу заподозрили неладное, так как всего за две недели до этого её укусила гадюка мужа. Тогда женщине удалось оправиться от укуса.

Следователи пришли к выводу, что за обеими попытками убийства стоит муж. Они выяснили, что подозреваемый подбросил в постель женщины кобру.

Суд приговорил мужчину к наказанию в виде двух пожизненных сроков.

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что в Норвегии мужчина расстреливал людей из лука. В результате происшествия были ранены семь человек. Пятеро из них скончались от полученных травм. Пострадавшие были госпитализированы медиками, которые поспешили на место событий. Стражам порядка удалось задержать стрелка. Предположительно, у подозреваемого имелись сообщники. На данный момент полицейские устанавливают мотивы преступления.

Также "Комментарии" сообщали о том, что в американском городе Мемфис на территории почтового отделения обнаружили бездыханные тела троих мужчин. На трупах имелись огнестрельные ранения. По данным ФБР, помощник почтальона расстрелял двух своих коллег, а затем совершил самоубийство. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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