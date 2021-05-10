В Индии на берег реки вымыло десятки тел: что случилось

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Таисия Ерохина
В Индии десятки
тел вымыты на берег реки Ганг. К инциденту мог привести коронавирусный коллапс
в стране. Об этом передает ВВС.
Коронавирус в Индии. Фото: REUTERS
По словам
официальных лиц, тела по меньшей мере 40 человек были выброшены на берег реки
Ганг в северной Индии. Неясно, как тела оказались там, но по сообщениям местных
СМИ, они могут быть жертвами Covid-19.
Некоторые СМИ
сообщают, что было найдено около 100 тел, и их состояние предполагает, что они,
возможно, находились в реке в течение нескольких дней. По словам местных, тела
могли прибыть из штата Уттар-Прадеш, который считается наиболее заселенным в
стране. Останки захоронят или кремируют.
В эфире одного из
индийских каналов сообщили, что тела были частично сожженными, потому могли
оказаться в реке в рамках практики кремации жертв коронавируса вдоль реки Ганг
в вышеуказанном штате.
По данным ВВС,
наблюдается нехватка дров для кремаций и рост расходов, связанных с похоронами.
Из-за этого некоторым семьям не оставалось ничего другого, кроме как положить
тела близких, умерших от коронавируса, прямо в реку.
Отметим, что в
Индии длится "коронавирусный коллапс". Показатель летальности растет. Страну называют
эпицентром мировой пандемии.
По данным
Университета Джонса Хопкинса, в Индии зарегистрировано более 22,6 млн случаев
коронавируса и более 246 тыс. смертей от коронавируса. Однако эксперты считают,
что реальное число погибших может быть намного выше.
Ранее портал "Комментарии"
сообщал, что в Индии продолжают фиксировать новые
случаи заболевания мукоромикозом ("черной плесенью") — редкой болезни.
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