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В Индии на берег реки вымыло десятки тел: что случилось

СМИ Индии сообщают, что это могут быть тела погибших из-за коронавируса, который бушует в стране

10 мая 2021, 23:58
Автор:

Таисия Ерохина

В Индии десятки тел вымыты на берег реки Ганг. К инциденту мог привести коронавирусный коллапс в стране. Об этом передает ВВС.

В Индии на берег реки вымыло десятки тел: что случилось

Коронавирус в Индии. Фото: REUTERS

По словам официальных лиц, тела по меньшей мере 40 человек были выброшены на берег реки Ганг в северной Индии. Неясно, как тела оказались там, но по сообщениям местных СМИ, они могут быть жертвами Covid-19.

Некоторые СМИ сообщают, что было найдено около 100 тел, и их состояние предполагает, что они, возможно, находились в реке в течение нескольких дней. По словам местных, тела могли прибыть из штата Уттар-Прадеш, который считается наиболее заселенным в стране. Останки захоронят или кремируют.

В эфире одного из индийских каналов сообщили, что тела были частично сожженными, потому могли оказаться в реке в рамках практики кремации жертв коронавируса вдоль реки Ганг в вышеуказанном штате.

По данным ВВС, наблюдается нехватка дров для кремаций и рост расходов, связанных с похоронами. Из-за этого некоторым семьям не оставалось ничего другого, кроме как положить тела близких, умерших от коронавируса, прямо в реку.

Отметим, что в Индии длится "коронавирусный коллапс". Показатель летальности растет. Страну называют эпицентром мировой пандемии.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Индии зарегистрировано более 22,6 млн случаев коронавируса и более 246 тыс. смертей от коронавируса. Однако эксперты считают, что реальное число погибших может быть намного выше.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Индии продолжают фиксировать новые случаи заболевания мукоромикозом ("черной плесенью") — редкой болезни.


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Источник: https://www.bbc.com/news/world-asia-india-57061452
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