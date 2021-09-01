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Главная Новости Мир Европа В Стамбуле на химическом заводе произошел сильный пожар: есть пострадавшие (ВИДЕО)
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В Стамбуле на химическом заводе произошел сильный пожар: есть пострадавшие (ВИДЕО)

Пламенем оказались повреждены около полу сотни производств и цехов

сегодня, 17:08
Автор:

Денис Подставной

На химзаводе в Турции произошел сильный пожар. Об этом сообщает издание  Hürriyet.

В Стамбуле на химическом заводе произошел сильный пожар: есть пострадавшие (ВИДЕО)

Пожар на химическом заводе в Стамбуле. Фото (twitter.com).

Как стало известно, инцидент произошел в турецком городе Стамбул. Сообщается, что на предприятии о выработке традиционного турецкого одеколона для рук и дезинфицирующего средства произошло сильное возгорание. Пламенем оказались повреждены около полу сотни производств и цехов. 

По информации издания, во время того, как огонь распространялся на производственные здание были слышны взрывы. На данный момент известно, что в результате происшествия пострадал один человек. Он пытался ликвидировать возгорание. Причины пожара устанавливаются. 

В Сети появляются видео с места событий. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Болгарии на складе со взрывчаткой старейшего оружейного завода страны произошел пожар. На место событий поспешили сотрудники пожарной службы. Они занялись ликвидацией отдельных возгораний. По предварительным данным, возгорание произошло в помещении с готовой продукцией, размеры которого составляют около 150 квадратных метров. В результате происшествия погиб один человек. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Жамбылской области Казахстана на территории воинской части произошло возгорание с последующими взрывами боеприпасов. На данный момент устанавливается причина пожара. Не исключаются различные причины, в том числе, диверсия и умышленный поджег. В результате происшествия погибли 15 человек. Спасатели продолжают поиски еще одного человека, который числится пропавшим без вести. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/stambule-proizoshel-pozhar-himicheskom-zavode-1630499962.html
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