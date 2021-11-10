В Индии произошел пожар в детской больнице: погибли новорожденные (ФОТО)

В Индии произошел сильный пожар в здании детской больницы. Об этом пишет издание Sky News.

Иллюстрация. Фото: Pixabay

Трагедия случилась в индийском городе Бхопале, что в штате Мадхья-Прадеш. Масштабный пожар охватил здание детской больницы. Сообщается, что возгорание образовалось в неонатальном отделении. В этот момент там находились 40 детей.

В результате происшествия погибли четыре младенца. Жизни остальных детей, на данный момент, ничего не угрожает. Возгорание было полностью ликвидировано.

Согласно предварительным данным, пожар возник из-за короткого замыкания.

Отмечается, что данный пожар стал вторым в больнице Индии за последние несколько дней.





Фото: (twitter.com/TheQuint)

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в одном из городов Польши был убит гражданин Украины. Раненого мужчину нашли на улице. Пострадавший получил ножевое ранение в область шеи. Медики госпитализировали украинца и оказали ему помощь, однако от полученных травм он скончался. На данный момент полицейским уже удалось задержать подозреваемого в преступлении. Им оказался 32-летний украинец. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы.

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