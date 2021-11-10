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В Индии произошел пожар в детской больнице: погибли новорожденные (ФОТО)

Согласно предварительным данным, пожар в детской больнице города Бхопале возник из-за короткого замыкания

сегодня, 16:35
Автор:

Денис Подставной
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В Индии произошел сильный пожар в здании детской больницы. Об этом пишет издание Sky News.

В Индии произошел пожар в детской больнице: погибли новорожденные (ФОТО)

Иллюстрация. Фото: Pixabay

Трагедия случилась в индийском городе Бхопале, что в штате Мадхья-Прадеш. Масштабный пожар охватил здание детской больницы. Сообщается, что возгорание образовалось в неонатальном отделении.  В этот момент там находились 40 детей. 

В результате происшествия погибли четыре младенца. Жизни остальных детей, на данный момент, ничего не угрожает. Возгорание было полностью ликвидировано. 

Согласно предварительным данным, пожар возник из-за короткого замыкания. 

Отмечается, что данный пожар стал вторым в больнице Индии за последние несколько дней. 

В Индии произошел пожар в детской больнице: погибли новорожденные (ФОТО) - фото 2

Фото: (twitter.com/TheQuint)

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в одном из городов Польши был убит гражданин Украины. Раненого мужчину нашли на улице. Пострадавший получил ножевое ранение в область шеи. Медики госпитализировали украинца и оказали ему помощь, однако от полученных травм он скончался. На данный момент полицейским уже удалось задержать подозреваемого в преступлении. Им оказался 32-летний украинец. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы. 

Также сайт "Комментарии" информировал о том, что австралийцу пришлось просидеть на дереве несколько часов в ожидании помощи во время наводнения. Его автомобиль смыли потоки воды, а сотрудники спасательных служб смогли оказать ему помощь, только тогда, когда уровень воды снизился. Наводнение образовалось в результате сильных дождей. За короткое время в некоторых регионах страны выпало около ста миллиметров осадков. 


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Источник: https://news.sky.com/story/india-fire-kills-four-newborn-babies-at-childrens-hospital-in-madhya-pradesh-12464344
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