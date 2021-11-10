В Австралии мужчина просидел шесть часов на дереве, спасаясь от масштабного наводнения (ВИДЕО)



















На Австралию обрушились проливные дожди. Об этом сообщает издание УНИАН.

Наводнение в Австралии. Фото: Pixabay

Как стало известно, в одном из австралийских районов за сутки выпало около ста миллиметров осадков в виде дождя. Из-за этого начали образовываться масштабные наводнения.

Сообщается, что во время одного из таких природных явлений местный житель оказался в ловушке на дереве. Потоки воды смыли его автомобиль и для того, чтобы спастись, мужчина вскарабкался на дерево. На протяжении шести часов ему пришлось цепляться за ствол растения в ожидании помощи.

Сотрудникам спасательной службы вытащили пострадавшего только тогда, когда уровень воды стал снижаться. Пожарные использовали трос. На данный момент жизни мужчины уже ничего не угрожает.

По данным средств массовой информации, в австралийском штате Квинсленд в течении следующих нескольких дней ожидают рекордное количество осадков.

Напомним, ранее "Комментарии" писали о том, что на Шри-Ланку обрушился мощный циклон. Стихия принесла сильные дожди с молниями. Непогода унесла жизни девятерых человек. Двух из них убило ударом молнии. Наводнения разрушили несколько жилых домов. В нескольких десятках районах страны возможны сходы оползней. На данный момент по улицам некоторых городов можно передвигаться исключительно на лодках.

Также сайт "Комментарии" информировал о том, что в Африке ядовитая змея укусила туриста за половой орган, когда тот справлял нужду в туалете. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение на вертолете. Врачи вкололи ему несколько доз противоядия, однако яд проник под кожу и вызвал гниение.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!