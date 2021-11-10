logo

BTC/USD

67913.69

ETH/USD

4803.64

LTC/USD

284.66

USD/UAH

26.40

EUR/UAH

30.50

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Австралия и Океания В Австралии мужчина просидел шесть часов на дереве, спасаясь от масштабного наводнения (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В Австралии мужчина просидел шесть часов на дереве, спасаясь от масштабного наводнения (ВИДЕО)

Потоки воды смыли автомобиль австралийца, и ему пришлось спасаться на дереве

сегодня, 14:35
Автор:

Денис Подставной
Поделитесь публикацией:








На Австралию обрушились проливные дожди. Об этом сообщает издание УНИАН.

В Австралии мужчина просидел шесть часов на дереве, спасаясь от масштабного наводнения (ВИДЕО)

Наводнение в Австралии. Фото: Pixabay

Как стало известно, в одном из австралийских районов за сутки выпало около ста миллиметров осадков в виде дождя. Из-за этого начали образовываться масштабные наводнения. 

Сообщается, что во время одного из таких природных явлений местный житель оказался в ловушке на дереве. Потоки воды смыли его автомобиль и для того, чтобы спастись, мужчина вскарабкался на дерево. На протяжении шести часов ему пришлось цепляться за ствол растения в ожидании помощи. 

Сотрудникам спасательной службы вытащили пострадавшего только тогда, когда уровень воды стал снижаться. Пожарные использовали трос. На данный момент жизни мужчины уже ничего не угрожает. 

По данным средств массовой информации, в австралийском штате Квинсленд в течении следующих нескольких дней ожидают рекордное количество осадков. 

Напомним, ранее "Комментарии" писали о том, что на Шри-Ланку обрушился мощный циклон. Стихия принесла сильные дожди с молниями. Непогода унесла жизни девятерых человек. Двух из них убило ударом молнии. Наводнения разрушили несколько жилых домов. В нескольких десятках районах страны возможны сходы оползней. На данный момент по улицам некоторых городов можно передвигаться исключительно на лодках. 

Также сайт "Комментарии" информировал о том, что в Африке ядовитая змея укусила туриста за половой орган, когда тот справлял нужду в туалете. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение на вертолете. Врачи вкололи ему несколько доз противоядия, однако яд проник под кожу и вызвал гниение. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unian.net/pogoda/news/avstraliec-poldnya-prosidel-na-dereve-spasayas-ot-navodneniya-foto-video-sinoptik-11604688.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!