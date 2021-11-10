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В Польше жестоко убили гражданина Украины: подробности

В городе Плоцк был обнаружен раненый в шею украинец

сегодня, 16:00
Автор:

Денис Подставной
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В Польше убили гражданина Украины. Об этом сообщает издание Корреспондент. 

В Польше жестоко убили гражданина Украины: подробности

Полиция. Фото: Pixabay

Трагедия случилась в польском городе Плоцк, что в Мазовецком воеводстве. Как стало известно, на одной из улиц города был обнаружен раненый 33-летний мужчина.  На теле пострадавшего виднелись ножевые ранения в области шеи. Украинца госпитализировали прибывшие на место событий медики. 

Несмотря на усилия врачей, спасти жизнь мужчины не удалось. Он скончался в стенах медицинского учреждения. О произошедшем узнали сотрудники правоохранительных органов. Было начато расследование. 

Стражи порядка задержали двух подозреваемых в преступлении. После допроса одного из них отпустили, а второму (32-летнему украинцу) были предъявлены обвинения в совершении убийства. 

В материале указывается, что подозреваемый был хорошо знаком с погибшим. Убийство произошло по личным мотивам. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Африке на туриста напала ядовитая змея. В этот момент потерпевший справлял нужду в туалете. Хищник укусил свою жертву прямо за половой орган. Мужчину доставили в больницу по воздуху. Медики оказали помощь страдавшему и ввели несколько доз противоядия. Мужчине поставили диагноз — некроз и удалили отмершие клетки кожи. Пациенту понадобилась пластическая операция. 

Также издание "Комментарии" писало о том, что в одном из австралийских районов из-за затяжных дождей начали образовываться наводнения. Местный житель оказался в ловушке на дереве, когда его автомобиль смыл поток воды. Мужчине пришлось на протяжении нескольких часов цепляться за ствол растения


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Источник: https://korrespondent.net/world/4415580-v-polshe-ubyly-ukrayntsa
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