В Польше жестоко убили гражданина Украины: подробности

В Польше убили гражданина Украины. Об этом сообщает издание Корреспондент.

Полиция. Фото: Pixabay

Трагедия случилась в польском городе Плоцк, что в Мазовецком воеводстве. Как стало известно, на одной из улиц города был обнаружен раненый 33-летний мужчина. На теле пострадавшего виднелись ножевые ранения в области шеи. Украинца госпитализировали прибывшие на место событий медики.

Несмотря на усилия врачей, спасти жизнь мужчины не удалось. Он скончался в стенах медицинского учреждения. О произошедшем узнали сотрудники правоохранительных органов. Было начато расследование.

Стражи порядка задержали двух подозреваемых в преступлении. После допроса одного из них отпустили, а второму (32-летнему украинцу) были предъявлены обвинения в совершении убийства.

В материале указывается, что подозреваемый был хорошо знаком с погибшим. Убийство произошло по личным мотивам.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Африке на туриста напала ядовитая змея. В этот момент потерпевший справлял нужду в туалете. Хищник укусил свою жертву прямо за половой орган. Мужчину доставили в больницу по воздуху. Медики оказали помощь страдавшему и ввели несколько доз противоядия. Мужчине поставили диагноз — некроз и удалили отмершие клетки кожи. Пациенту понадобилась пластическая операция.

Также издание "Комментарии" писало о том, что в одном из австралийских районов из-за затяжных дождей начали образовываться наводнения. Местный житель оказался в ловушке на дереве, когда его автомобиль смыл поток воды. Мужчине пришлось на протяжении нескольких часов цепляться за ствол растения.

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