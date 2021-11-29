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В Индии произошло смертельное ДТП: жертвами стали 18 человек

Причиной трагедии могло стать неосторожное вождение и плохие погодные условия

сегодня, 18:00
Автор:

Денис Подставной
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В Индии произошло смертельное ДТП. Об этом пишет издание Xinhua. 

В Индии произошло смертельное ДТП: жертвами стали 18 человек

"Скорая". Фото из открытых источников

Как стало известно, происшествие случилось в индийском штате Западная Бенгалия, что на востоке страны. Сообщается, что в 164 километрах от города Калькутта микроавтобус врезался в стоящий грузовик, груженный камнями. 

Пассажирами первого транспортного средства являлись плакальщики, которые направлялись в крематорий. В результате аварии 18 человек погибли на месте и еще пять граждан получили ранения различной степени тяжести и были доставлены в медицинские учреждения. 

На место событий прибыли сотрудники правоохранительных органов. Согласно данным предварительного расследования, причиной трагедии могло стать неосторожное вождение и плохие погодные условия. В день трагедии дорога была окутана густым туманом. 

На данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в США мужчина случайно убил свою маленькую дочьтрагедия произошла в американском городе Голлсвилл, что в штате Техас. Во время охоты мужчина случайно выстрелил из ружья в свою 11-летнюю дочь. Девочка получила серьезные ранения.  На место происшествия поспешили медики. Они запросили вертолет для госпитализации потерпевшей, однако из-за плохой погоды воздушное судно не смогло прибыть на вызов.

 Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Турции мощный ураган принес с собой разрушительный ветер. Порывами ветра была разрушена башня с часами в Стамбуле. Кроме того, ветер уничтожил крышу одного из домов в городе. Обломки упали на нескольких граждан. Двое из них получили смертельные ранения. 




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Источник: http://russian.news.cn/2021-11/28/c_1310338503.htm
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