В Индии произошло смертельное ДТП: жертвами стали 18 человек

В Индии произошло смертельное ДТП. Об этом пишет издание Xinhua.

"Скорая". Фото из открытых источников

Как стало известно, происшествие случилось в индийском штате Западная Бенгалия, что на востоке страны. Сообщается, что в 164 километрах от города Калькутта микроавтобус врезался в стоящий грузовик, груженный камнями.

Пассажирами первого транспортного средства являлись плакальщики, которые направлялись в крематорий. В результате аварии 18 человек погибли на месте и еще пять граждан получили ранения различной степени тяжести и были доставлены в медицинские учреждения.

На место событий прибыли сотрудники правоохранительных органов. Согласно данным предварительного расследования, причиной трагедии могло стать неосторожное вождение и плохие погодные условия. В день трагедии дорога была окутана густым туманом.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в США мужчина случайно убил свою маленькую дочь. трагедия произошла в американском городе Голлсвилл, что в штате Техас. Во время охоты мужчина случайно выстрелил из ружья в свою 11-летнюю дочь. Девочка получила серьезные ранения. На место происшествия поспешили медики. Они запросили вертолет для госпитализации потерпевшей, однако из-за плохой погоды воздушное судно не смогло прибыть на вызов.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Турции мощный ураган принес с собой разрушительный ветер. Порывами ветра была разрушена башня с часами в Стамбуле. Кроме того, ветер уничтожил крышу одного из домов в городе. Обломки упали на нескольких граждан. Двое из них получили смертельные ранения.

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