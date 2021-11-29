В США мужчина случайно убил свою маленькую дочь

В Соединённых Штатах Америки мужчина убил свою малолетнюю дочь. Об этом сообщает издание Fox News.

Иллюстрация. Фото: Pixabay

Как стало известно, трагедия произошла в американском городе Голлсвилл, что в штате Техас. Во время охоты мужчина случайно выстрелил из ружья в свою 11-летнюю дочь. Девочка получила серьезные ранения.

На место происшествия поспешили медики. Они запросили вертолет для госпитализации потерпевшей, однако из-за плохой погоды воздушное судно не смогло прибыть на вызов.

Врачи незамедлительно доставили ребёнка в ближайшее медицинское учреждение. Несмотря на усилия медиков, пострадавшую не удалось спасти. От полученных травм потерпевшая скончалась в стенах больницы.

Сотрудники правоохранительных органов начали расследование по данному факту.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в Турции мощный ураган убивает людей и разрушает здания. Сильный порывистый ветер уничтожил крышу одного из зданий. Под завалами оказались несколько человек. Несколько граждан погибли на месте от полученных травм. Остальные граждане получили ранения и были госпитализированы. Кроме того, ураган обрушил большое дерево на пассажирский автобус. Несколько пассажиров получили травмы.

Также сайт "Комментарии" информировал о том, что из-за проливных дождей в Индии образовываются наводнения. Потоки воды разрушают здания. Людям приходится покидать свои дома и эвакуироваться в безопасные районы. В одном из индийских штатов за месяц выпало около одной тысячи миллиметров осадков в виде дождя.













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